В 2025 году состояние основателя Freedom Holding Corp. Тимура Турлова достигло $5,8 млрд — таковы данные Forbes Kazakhstan . Тимур Турлов занял вторую строчку среди богатейших бизнесменов страны и 605-е место в глобальном списке миллиардеров, обогнав таких известных фигур, как Дональд Трамп.

Тимур Турлов: как казахстанский миллиардер строит евразийскую цифровую империю

Сам Тимур Турлов говорит об этом спокойно:

Рост состояния — это не деньги на моем счете, а показатель капитализации компаний, которые мы строим.

Сегодня за Freedom стоит сложная международная экосистема: банк, страхование, брокерские и инвестиционные сервисы, лайфстайл-направления, телеком и даже образовательные и спортивные проекты.Но путь к этой структуре Freedom Finance начался гораздо раньше — с амбиций подростка, который ещё в школьные годы мечтал о больших рынках.

От трейдера-подростка до архитектора экосистемы

Тимур Турлов родился 13 ноября 1987 года. Семейная история сложилась непросто — отец пропал без вести, когда Тимур был ещё ребенком.

В 15 лет Тимур Турлов начал работать стажёром в филиале американской инвестиционной компании World Capital Investments, торгуя акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже. Затем уже строил карьеру в банке, и вскоре начал отвечать за направление по доступу клиентов к американским рынкам. Его интересовала не просто торговля, а сама инфраструктура финансовой индустрии — как устроены биржи, брокерские отношения, сервисы.

С самого начала я понимал: за инвестициями стоит система, а не только красивые графики и цифры, — вспоминает Тимур Турлов.

Первый серьёзный кризис застал его молодым руководителем — в 2008 году мировой финансовый обвал «закрыл» инвестиционное подразделение банка, где он работал. Но этот же кризис стал точкой старта собственного бизнеса Турлова.

Как Турлов построил международный бизнес

Тогда, в 2008-м, Тимур Русланович Турлов основал с командой небольшую брокерскую фирму «Фридом Финанс», чтобы предоставить клиентам доступ к фондовым рынкам США. Стартовый капитал — около $100 тысяч, собранных из собственных накоплений и займов.

Мы начинали осторожно, и верили, что сможем вырасти, — рассказывает он.

В 2011 году Тимур Турлов переехал в Казахстан, и увидел там «пустое поле» инвестиционного рынка. На весь Казахстан тогда приходилось всего 4 тысячи брокерских счетов — для 20-миллионной страны показатель ничтожно малый.

Мне показалось, что Казахстан — это как новая целина. Если хорошо поработать, можно выстроить здесь настоящую инвестиционную инфраструктуру, — объясняет Тимур Турлов.

Эта ставка оправдалась. «Фридом Финанс» стал ключевым игроком фондового рынка страны, а с 2013 года — лидером по числу клиентов и объёмам торгов. Дальше — выход на международные рынки: США, Европа, Центральная Азия. В 2019 году Freedom Holding Corp. провёл листинг на NASDAQ, став первой финансовой компанией из СНГ, представленной на этой бирже.

Сегодня холдинг работает в 22 странах, включает банк, брокерские и страховые сервисы, телеком и e-commerce. В экосистеме — более 11 миллионов пользователей.

Философия Тимура Турлова

Несмотря на успехи, бизнесмен подчеркивает: главное — не внешние показатели, а устойчивость, способность адаптироваться и мыслить системно. «Мои первые инвестиции — это были «шахматные» инвестиции: риск, расчет и долгая игра», — говорит он, проводя параллели между бизнесом и любимым спортом. Для Турлова важно всё просчитывать, думать на несколько ходов вперёд.

Эта «долгая игра» Тимура Турлова строится на нескольких принципах:

Технологичность . Турлов верит, что искусственный интеллект и big data — это не «модные слова», а база для конкурентоспособности. Во «Фридом Финанс» применяют predictive AI (предиктивный искусственный интеллект для прогнозов поведения клиентов) для скоринга (оценки кредитоспособности), персональных тарифов и antifraud-систем (технологий борьбы с мошенничеством). В банке внедрён автоматизированный комплаенс (проверка соответствия клиентов законам и санкционным требованиям), который сокращает процесс проверки с 2 дней до 8 минут.

. Турлов верит, что искусственный интеллект и big data — это не «модные слова», а база для конкурентоспособности. Во «Фридом Финанс» применяют predictive AI (предиктивный искусственный интеллект для прогнозов поведения клиентов) для скоринга (оценки кредитоспособности), персональных тарифов и antifraud-систем (технологий борьбы с мошенничеством). В банке внедрён автоматизированный комплаенс (проверка соответствия клиентов законам и санкционным требованиям), который сокращает процесс проверки с 2 дней до 8 минут. Интеграция вместо разрозненных сервисов . Бизнесмен убеждён: будущее за экосистемами, объединяющими банк, страховку, брокера, e-commerce и лайфстайл в одном SuperApp.

«Сервис должен быть быстрее, дешевле, удобнее», — считает он.

. Бизнесмен убеждён: будущее за экосистемами, объединяющими банк, страховку, брокера, e-commerce и лайфстайл в одном SuperApp. «Сервис должен быть быстрее, дешевле, удобнее», — считает он. Евразийский масштаб. Freedom строит так называемый «финтех-мост» между странами Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы.

«Если не станем глобально конкурентны, если не будем расширяться — то проиграем и дома, в нашем регионе», — открыто заявляет Турлов.

Freedom строит так называемый «финтех-мост» между странами Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы. «Если не станем глобально конкурентны, если не будем расширяться — то проиграем и дома, в нашем регионе», — открыто заявляет Турлов. Фокус на командах и людях. По словам Турлова, в начале любого стартапа основная ценность — это не деньги, а люди. Он строит холдинг на принципах доверия и делегирования: в каждом направлении — финансы, телеком, страхование, технологии — работают самостоятельные команды, которые берут на себя ответственность за продукт. «Один человек не может управлять всем, нужно доверять людям и давать им пространство для принятия решений», — считает Тимур Турлов.

По словам Турлова, в начале любого стартапа основная ценность — это не деньги, а люди. Он строит холдинг на принципах доверия и делегирования: в каждом направлении — финансы, телеком, страхование, технологии — работают самостоятельные команды, которые берут на себя ответственность за продукт. «Один человек не может управлять всем, нужно доверять людям и давать им пространство для принятия решений», — считает Тимур Турлов. Вклад в страну и образование. Турлов не отделяет бизнес от социальной среды. Его проекты затрагивают шахматы, футбол, восстановление природы, культуру и историческую память в Казахстане. «Это инвестиции не ради репутации, а ради будущего страны, в которой мы все живем, растут наши дети», — говорит он.

Зачем Турлов инвестирует в общество

Надо отметить, что шахматы, детский футбол, образовательные платформы — это часть более широкой стратегии формирования «интеллектуального будущего Казахстана». С 2023 года Тимур Турлов — президент шахматной федерации страны. За год инвестиции в шахматы составили миллиарды тенге. В 2024 году федерация выиграла 160 медалей, из них 55 — золотые.

Футбольный проект QJ League объединяет более 1600 молодых спортсменов, включая девочек. «Мы верим, что у Казахстана есть потенциал в футболе, нужно просто работать вдолгую», — говорит глава Freedom Holding Corp.

В стартапы он также инвестирует точечно — только в проекты с сильными командами и реальным потенциалом. Среди кейсов — Sergek Group (умные города), Cerebra (диагностика инсульта), Naimi.kz (поиск специалистов).

Лайфхак лидера: как семья держит в тонусе

Вместе с женой Еленой они растят шестерых детей, и сам Тимур Турлов считает удачный брак лучшим лайфхаком для бизнеса.

Жена не даёт мне «поймать звезду», а семья дисциплинирует», — говорит он.

Для Турлова семья — не просто личное пространство, а фундамент, который удерживает от перегибов и перегрева. Он принципиально отвергает культ переработок:

Если не высыпаешься, не отдыхаешь, не занимаешься собой — ты начнёшь ошибаться. Иногда лучше вообще не ходить на работу.

Для него баланс между личным и профессиональным — это не компромисс, а стратегический выбор: чтобы быть сильным лидером, нужно быть в порядке самому — физически, психически, эмоционально.

Что дальше: финтех, телеком, «умная» экономика

Freedom Holding Corp. уже давно не только финансы. Компания развивает телекоммуникации, строит дата-центры (Freedom Telecom), внедряет цифровую валюту, привязанную к акциям (валюта Freedom), создаёт инфраструктуру для e-commerce и лайфстайла (повседневные потребности казахстанцев, от покупки билетов на концерты до путешествий).

Как отмечает сам Тимур Турлов, цель — превратить Казахстан в региональный технологический и инвестиционный хаб, в сильного игрока на карте мировой экономики. Он уверен, что Freedom Finance является одним из проводников этих перемен.