Въезд в Грузию для казахстанцев станет недоступен: кого и когда это коснётся

С 1 октября 2025 года в Грузии вступают в силу новые правила для иностранных граждан, нарушающих сроки пребывания в стране. Теперь к штрафам добавляется и запрет на повторный въезд, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Sputnik Грузия».

© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“

Безвизовый режим — не безнаказанность

Грузия предоставляет гражданам 95 стран, включая Россию, Казахстан, Армению, Азербайджан, Турцию, Беларусь, Украину и государства ЕС, возможность находиться на ее территории без визы до одного года. Однако, несмотря на либеральные условия въезда, власти намерены ужесточить меры за превышение допустимого срока пребывания.

Ранее за нарушение визового режима иностранец просто платил штраф при выезде и мог снова въехать в страну. Теперь ситуация меняется кардинально.

Новые штрафы и сроки запрета на въезд

С 1 октября 2025 года в "Кодекс об административных правонарушениях" Грузии вступят в силу следующие изменения:

Просрочка до 3 месяцев:

Штраф увеличится с 180 до 1000 лари , а повторный въезд в страну будет запрещен на 6 месяцев .

Просрочка до 1 года:

Вместо прежних 360 лари нарушителю придется заплатить 2000 лари , и он не сможет въехать в Грузию в течение 2 лет .

Просрочка свыше 1 года:

Штраф составит 3000 лари, а запрет на въезд продлится 3 года. Ранее за аналогичное нарушение взыскивали лишь 360 лари.

Ответственность для тех, кто способствует нарушению

Помимо наказания самих нарушителей, власти также вводят меры против тех, кто содействует нелегальному пребыванию иностранцев в стране. За это:

Физическим лицам и компаниям грозит штраф в размере 2000 лари.

Цель — порядок и контроль

По мнению грузинских властей, такие меры необходимы для наведения порядка в миграционной системе и недопущения злоупотреблений безвизовым режимом. Новые штрафы и временные запреты на въезд должны стать сдерживающим фактором и повысить уровень ответственности среди иностранных гостей страны.