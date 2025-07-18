Через Wildberries теперь можно отправлять деньги в Казахстан — без комиссии и визита в банк

Популярный маркетплейс Wildberries расширил свои финансовые сервисы, предложив клиентам услугу международных переводов. Теперь с его помощью можно отправлять деньги в страны СНГ, в том числе и в Казахстан — быстро, удобно и в ряде случаев без комиссии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
С конца 2023 года у клиентов Wildberries появилась возможность пользоваться «WB Кошельком», а теперь — и осуществлять международные переводы. Услуга реализована через собственный банк компании, который уже в 2021 году получил право работать с электронными кошельками.
Запущенная сейчас функция переводов работает в тестовом режиме и доступна для отправки средств в шесть стран: Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь и Узбекистан.
Переводы осуществляются через платежную систему Kwikpay, сотрудничающую с банками в указанных странах. Для отправки денег пользователю необходимо:
Зарегистрироваться в «WB Кошельке»;
Пройти идентификацию через портал «Госуслуги» с использованием паспорта;
Указать данные получателя и выбрать страну.
Средства переводятся в рублях, а получить их можно наличными или на банковскую карту — в зависимости от условий конкретной страны.
Казахстан
Без комиссии: при получении в тенге, долларах или на карту в тенге.
Комиссия 1%: при получении в рублях.
Сумма перевода: от 750 до 400 000 рублей (примерно от 5 000 до 2,7 млн тенге).
Армения
Комиссия 1,5%: при получении наличными в рублях.
Без комиссии: при получении в национальной валюте.
Сумма: от 100 до 400 000 рублей.
Кыргызстан
Без комиссии: при получении в долларах.
Комиссия 1,5%: при получении в рублях.
Сумма: от 1 000 до 400 000 рублей.
Таджикистан
Только наличные в рублях.
Комиссия: 1,5%.
Сумма: от 100 до 400 000 рублей.
Беларусь
Комиссия 1,5%: при получении в рублях.
Без комиссии: при получении в белорусских рублях.
Сумма: от 100 до 400 000 рублей.
Узбекистан
Все переводы — без комиссии.
На карту: от 100 до 100 000 рублей.
Наличными в долларах: от 1 000 до 300 000 рублей.
В Wildberries подчеркивают, что размеры комиссий устанавливает не их банк, а система Kwikpay, которая и обеспечивает переводы. Получить средства можно в офисах партнерских организаций в странах назначения.
Вывод
Wildberries продолжает трансформироваться из онлайн-магазина в полноценную цифровую платформу с банковскими услугами. Новый сервис международных переводов может стать удобной альтернативой традиционным системам — особенно для пользователей в странах СНГ, где важны скорость, доступность и отсутствие комиссии.
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