«Серая зона» за миллиарды: зачем казахстанцев заставляют платить за верификацию телефонов

Процедура платной верификации мобильных устройств в Казахстане вызвала критику со стороны депутатов. Один из них назвал ее навязанной и усомнился в прозрачности организации услуги. В правительстве же настаивают, что все соответствует требованиям и даже приводит к легализации серого рынка техники, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Депутат назвал верификацию «принудительной» и указал на отсутствие конкурса
Депутат мажилиса Болатбек Нажметдинулы направил официальный запрос на имя премьер-министра Олжаса Бектенова, выразив обеспокоенность по поводу платной верификации мобильных телефонов по IMEI-кодам. Он обратил внимание на то, что:
Услуга предоставляется частной компанией ТОО «ATS Mediafon KZ», не имеющей государственного статуса;
Компания была выбрана без открытого конкурса и официального мандата;
Размер платы за верификацию – 3932 тенге – установлен в одностороннем порядке;
Нет антимонопольной оценки и экономического обоснования тарифа;
Услуга фактически навязана пользователям, что нарушает принципы свободного выбора.
Нажметдинулы также подчеркнул, что 12 миллионов устройств в стране находятся в «серой зоне», и сомнительная схема оплаты верификации вызывает общественные вопросы.
Ответ премьер-министра: процедура прошла отбор, стоимость обоснована
В ответе на депутатский запрос премьер-министр Олжас Бектенов пояснил, что в январе 2025 года прошла процедура выбора поставщика услуги. Победителем отбора стало ТОО «ATS Mediafon KZ».
При этом, как отметил премьер, доступ для альтернативных поставщиков остаётся открытым постоянно, и любое другое предприятие при соответствии требованиям может оказывать аналогичную услугу.
Из чего складывается цена верификации
Бектенов также прокомментировал структуру тарифа в размере 3932 тенге. По его словам, в стоимость включены:
Оплата доступа к международной базе GSMA;
Интеграция с системами государственных органов;
Поддержка и обслуживание защищенного дата-центра;
Техническая и клиентская поддержка (включая сайт kz-imei.kz).
Премьер добавил, что аналогичные системы верификации работают в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Азербайджане и Турции. В некоторых из этих стран цена такой услуги даже превышает казахстанскую.
12 миллионов устройств уже внесены в систему
По данным правительства, после внедрения системы более 12 миллионов устройств уже прошли регистрацию через импортеров. Это число, как отметили в кабмине, втрое превышает годовые продажи новых устройств в Казахстане, что способствует легализации рынка.
Государственное регулирование потребует новых затрат
В завершение ответа Бектенов заявил, что действующий формат соответствует всем установленным требованиям, а работа поставщика признана удовлетворительной. Однако он предупредил: если услуга перейдет в ведение государства, потребуется внести изменения в законодательство и выделить дополнительное финансирование из бюджета.
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