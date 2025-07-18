«Серая зона» за миллиарды: зачем казахстанцев заставляют платить за верификацию телефонов

Процедура платной верификации мобильных устройств в Казахстане вызвала критику со стороны депутатов. Один из них назвал ее навязанной и усомнился в прозрачности организации услуги. В правительстве же настаивают, что все соответствует требованиям и даже приводит к легализации серого рынка техники, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: news.myseldon.com

Депутат назвал верификацию «принудительной» и указал на отсутствие конкурса

Депутат мажилиса Болатбек Нажметдинулы направил официальный запрос на имя премьер-министра Олжаса Бектенова, выразив обеспокоенность по поводу платной верификации мобильных телефонов по IMEI-кодам. Он обратил внимание на то, что:

Услуга предоставляется частной компанией ТОО «ATS Mediafon KZ», не имеющей государственного статуса;

Компания была выбрана без открытого конкурса и официального мандата;

Размер платы за верификацию – 3932 тенге – установлен в одностороннем порядке;

Нет антимонопольной оценки и экономического обоснования тарифа;

Услуга фактически навязана пользователям, что нарушает принципы свободного выбора.

Нажметдинулы также подчеркнул, что 12 миллионов устройств в стране находятся в «серой зоне», и сомнительная схема оплаты верификации вызывает общественные вопросы.

Ответ премьер-министра: процедура прошла отбор, стоимость обоснована

В ответе на депутатский запрос премьер-министр Олжас Бектенов пояснил, что в январе 2025 года прошла процедура выбора поставщика услуги. Победителем отбора стало ТОО «ATS Mediafon KZ».

При этом, как отметил премьер, доступ для альтернативных поставщиков остаётся открытым постоянно, и любое другое предприятие при соответствии требованиям может оказывать аналогичную услугу.

Из чего складывается цена верификации

Бектенов также прокомментировал структуру тарифа в размере 3932 тенге. По его словам, в стоимость включены:

Оплата доступа к международной базе GSMA;

Интеграция с системами государственных органов;

Поддержка и обслуживание защищенного дата-центра;

Техническая и клиентская поддержка (включая сайт kz-imei.kz).

Премьер добавил, что аналогичные системы верификации работают в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Азербайджане и Турции. В некоторых из этих стран цена такой услуги даже превышает казахстанскую.

12 миллионов устройств уже внесены в систему

По данным правительства, после внедрения системы более 12 миллионов устройств уже прошли регистрацию через импортеров. Это число, как отметили в кабмине, втрое превышает годовые продажи новых устройств в Казахстане, что способствует легализации рынка.

Государственное регулирование потребует новых затрат

В завершение ответа Бектенов заявил, что действующий формат соответствует всем установленным требованиям, а работа поставщика признана удовлетворительной. Однако он предупредил: если услуга перейдет в ведение государства, потребуется внести изменения в законодательство и выделить дополнительное финансирование из бюджета.