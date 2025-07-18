Рост до 64%: в Казахстане рванули вверх тарифы на газ и электричество

Министерство национальной экономики Казахстана сообщило, что тарифы на коммунальные услуги будут заморожены в IV квартале 2025 года. Однако до вступления в силу этого решения цены на ключевые ресурсы — электроэнергию и газ — уже заметно выросли, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Заморозка цен — только с октября

Редакция LS выяснила, насколько подорожали свет и газ по регионам и какие причины стоят за этим ростом.

Электроэнергия: рост почти на 22% в отдельных регионах

По данным МНЭ, на 1 июля 2025 года средняя цена за электроэнергию в Казахстане составила 22,62 тенге за кВтч без НДС, что на 7,2% выше показателя начала года.

Наиболее заметное повышение зафиксировано в следующих регионах:

Астана — рост на 21% , цена составила 24,94 тенге/кВтч

Актюбинская область — +20%

Жамбылская область — +20%

В общей сложности увеличение цен отмечено в 10 регионах страны.

Почему подорожала электроэнергия

Специалисты министерства объясняют, что удорожание связано с изменением условий на энергорынке:

С 1 февраля предельные тарифы были пересмотрены по 39 энергопередающим организациям , что привело к среднему росту на 37%

Единый закупщик повысил отпускной тариф на 55% , до 24,68 тенге/кВтч

Цена мощности выросла на 20%, достигнув 1,4 млн тенге за МВт в месяц

Также в структуре тарифа:

61% составляют расходы на поддержку готовности мощности,

34% — тарифы на передачу,

5% — снабженческая надбавка.

Дополнительными причинами стали инвестиционные программы, модернизация инфраструктуры и реализация стратегии "Тариф в обмен на инвестиции".

Товарный газ: удорожание до 64% в отдельных регионах

Существенно подорожал и товарный газ. По данным на 30 июня 2025 года, его средняя цена выросла на 32%, достигнув 35,5 тыс. тенге за 1 тыс. куб. м без НДС.

Наибольшие изменения по регионам:

Атырауская область — рост на 64% , цена — 13,9 тыс. тенге

Актюбинская область — +52%, почти 20 тыс. тенге

Карагандинская и Ұлытауская области — самый высокий уровень цен, 48,1 тыс. тенге

Рост розничных цен обусловлен пересмотром оптовых показателей на 2025–2027 годы. Как уточнили в МНЭ, оптовая цена формирует более 80% розничной стоимости.

Что будет дальше

Хотя в IV квартале власти планируют временно заморозить тарифы, уже произошедшее повышение цен в ряде регионов, по сути, нивелирует эффект этой меры.

В министерстве отмечают, что изменения тарифов происходят в соответствии с законом: поставщики могут подать заявку на пересмотр предельных цен при возникновении обоснованных экономических факторов. Рассмотрение таких заявок осуществляют профильные государственные органы.

Вывод: до конца 2025 года казахстанцы будут платить за электричество и газ по заметно более высоким ценам. Несмотря на обещанную заморозку, нагрузка на семейные бюджеты уже выросла — особенно в тех регионах, где рост тарифов оказался максимальным.