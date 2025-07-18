Рост до 64%: в Казахстане рванули вверх тарифы на газ и электричество

Министерство национальной экономики Казахстана сообщило, что тарифы на коммунальные услуги будут заморожены в IV квартале 2025 года. Однако до вступления в силу этого решения цены на ключевые ресурсы — электроэнергию и газ — уже заметно выросли, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Редакция LS выяснила, насколько подорожали свет и газ по регионам и какие причины стоят за этим ростом.
По данным МНЭ, на 1 июля 2025 года средняя цена за электроэнергию в Казахстане составила 22,62 тенге за кВтч без НДС, что на 7,2% выше показателя начала года.
Наиболее заметное повышение зафиксировано в следующих регионах:
Астана — рост на 21%, цена составила 24,94 тенге/кВтч
Актюбинская область — +20%
Жамбылская область — +20%
В общей сложности увеличение цен отмечено в 10 регионах страны.
Специалисты министерства объясняют, что удорожание связано с изменением условий на энергорынке:
С 1 февраля предельные тарифы были пересмотрены по 39 энергопередающим организациям, что привело к среднему росту на 37%
Единый закупщик повысил отпускной тариф на 55%, до 24,68 тенге/кВтч
Цена мощности выросла на 20%, достигнув 1,4 млн тенге за МВт в месяц
Также в структуре тарифа:
61% составляют расходы на поддержку готовности мощности,
34% — тарифы на передачу,
5% — снабженческая надбавка.
Дополнительными причинами стали инвестиционные программы, модернизация инфраструктуры и реализация стратегии "Тариф в обмен на инвестиции".
Существенно подорожал и товарный газ. По данным на 30 июня 2025 года, его средняя цена выросла на 32%, достигнув 35,5 тыс. тенге за 1 тыс. куб. м без НДС.
Наибольшие изменения по регионам:
Атырауская область — рост на 64%, цена — 13,9 тыс. тенге
Актюбинская область — +52%, почти 20 тыс. тенге
Карагандинская и Ұлытауская области — самый высокий уровень цен, 48,1 тыс. тенге
Рост розничных цен обусловлен пересмотром оптовых показателей на 2025–2027 годы. Как уточнили в МНЭ, оптовая цена формирует более 80% розничной стоимости.
Хотя в IV квартале власти планируют временно заморозить тарифы, уже произошедшее повышение цен в ряде регионов, по сути, нивелирует эффект этой меры.
В министерстве отмечают, что изменения тарифов происходят в соответствии с законом: поставщики могут подать заявку на пересмотр предельных цен при возникновении обоснованных экономических факторов. Рассмотрение таких заявок осуществляют профильные государственные органы.
Вывод: до конца 2025 года казахстанцы будут платить за электричество и газ по заметно более высоким ценам. Несмотря на обещанную заморозку, нагрузка на семейные бюджеты уже выросла — особенно в тех регионах, где рост тарифов оказался максимальным.
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