Токаев утвердил новый Налоговый кодекс: ставка НДС увеличена до 16%

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий закон о внесении изменений в законодательные акты по вопросам налогообложения. Документ предполагает масштабную реформу фискальной системы и вступит в силу с 1 января 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда

Ключевые изменения: меньше отчетности, меньше налогов

Среди главных целей реформы — упрощение налогового администрирования:

Объём налоговой отчетности сокращён на 30%

Количество налогов уменьшено на 20%

Оптимизированы существующие льготы и сборы

Новый уровень НДС: 16% — базовая ставка

С 2026 года в стране будет установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость:

16% — стандартный уровень НДС

5% — сниженная ставка на лекарства и медицинские услуги в 2026 году

10% — аналогичная ставка с 2027 года

От уплаты НДС полностью освобождаются:

Услуги в рамках ГОБМП и ОСМС

Лечение социально значимых и орфанных заболеваний

Археологические работы

Издание печатных книг

Для периодической печатной продукции введена льготная ставка 10%, а порог обязательной регистрации по НДС снижен до 10 000 МРП (около 40 млн тенге).

Изменения в ИПН: новые ставки и вычеты

Новый кодекс предполагает введение прогрессивного налогообложения доходов:

15% — для годового дохода свыше 8 500 МРП

Такая же ставка — для дивидендов и доходов предпринимателей, превышающих 230 000 МРП в год

Для фермеров сохраняются льготы: эффективная ставка составит 4,5% от доходов, превышающих этот уровень.

Дополнительно:

Пенсионные выплаты из ЕНПФ освобождаются от ИПН

Социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью увеличен с 882 до 5 000 МРП

Изменения в транспортном и имущественном налогообложении

Снижен транспортный налог на автомобили старше 10 лет

Повышен налог на имущество, если совокупная стоимость объектов превышает 450 млн тенге

Новые акцизы на дорогую продукцию

Вводится 10-процентный акциз на предметы роскоши:

Автомобили — стоимостью выше 75 млн тенге

Суда — дороже 100 млн тенге

Алкоголь — от 0,5 млн тенге за литр

Сигары — от 10 000 тенге за штуку

Корпоративный подоходный налог: нововведения по секторам

Базовая ставка КПН сохраняется на уровне 20%, но вводятся дифференцированные ставки:

25% — для банков (исключая бизнес-кредитование) и игорного сектора

5% — для организаций социальной сферы с 2026 года (повышение до 10% в 2027 году)

3% — льготная ставка для сельхозпроизводителей

Для поддержки фондового рынка:

Сохраняются льготы на дивиденды

Доходы от ценных бумаг холдинга "Байтерек" освобождаются от налогообложения до 2031 года

Новые преференции для недропользователей

Введена нулевая ставка НДПИ на 5 лет для новых малорентабельных участков

Расширены налоговые стимулы для геологоразведки и переработки сырья

Оптимизация налоговых режимов и цифровизация

Упрощены специальные налоговые режимы — теперь их всего три:

Для самозанятых На основе упрощенной декларации Для фермерских хозяйств

Самозанятые смогут рассчитывать и платить налоги через мобильное приложение.

Новое налоговое администрирование: предупредительный подход

Важные изменения коснулись и администрирования:

Камеральный контроль становится предупредительным , а не карательным

Процедуры взыскания задолженности, отсрочки и рассрочки упрощаются

При незначительной задолженности счета бизнеса не будут блокироваться

Применение санкций будет зависеть от суммы долга и происходить поэтапно

Когда вступает в силу

Все положения нового Налогового кодекса вступят в силу с 1 января 2026 года. Текст закона будет опубликован в официальной печати.