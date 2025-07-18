Токаев утвердил новый Налоговый кодекс: ставка НДС увеличена до 16%

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий закон о внесении изменений в законодательные акты по вопросам налогообложения. Документ предполагает масштабную реформу фискальной системы и вступит в силу с 1 января 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
Среди главных целей реформы — упрощение налогового администрирования:
Объём налоговой отчетности сокращён на 30%
Количество налогов уменьшено на 20%
Оптимизированы существующие льготы и сборы
С 2026 года в стране будет установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость:
16% — стандартный уровень НДС
5% — сниженная ставка на лекарства и медицинские услуги в 2026 году
10% — аналогичная ставка с 2027 года
От уплаты НДС полностью освобождаются:
Услуги в рамках ГОБМП и ОСМС
Лечение социально значимых и орфанных заболеваний
Археологические работы
Издание печатных книг
Для периодической печатной продукции введена льготная ставка 10%, а порог обязательной регистрации по НДС снижен до 10 000 МРП (около 40 млн тенге).
Новый кодекс предполагает введение прогрессивного налогообложения доходов:
15% — для годового дохода свыше 8 500 МРП
Такая же ставка — для дивидендов и доходов предпринимателей, превышающих 230 000 МРП в год
Для фермеров сохраняются льготы: эффективная ставка составит 4,5% от доходов, превышающих этот уровень.
Дополнительно:
Пенсионные выплаты из ЕНПФ освобождаются от ИПН
Социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью увеличен с 882 до 5 000 МРП
Снижен транспортный налог на автомобили старше 10 лет
Повышен налог на имущество, если совокупная стоимость объектов превышает 450 млн тенге
Вводится 10-процентный акциз на предметы роскоши:
Автомобили — стоимостью выше 75 млн тенге
Суда — дороже 100 млн тенге
Алкоголь — от 0,5 млн тенге за литр
Сигары — от 10 000 тенге за штуку
Базовая ставка КПН сохраняется на уровне 20%, но вводятся дифференцированные ставки:
25% — для банков (исключая бизнес-кредитование) и игорного сектора
5% — для организаций социальной сферы с 2026 года (повышение до 10% в 2027 году)
3% — льготная ставка для сельхозпроизводителей
Для поддержки фондового рынка:
Сохраняются льготы на дивиденды
Доходы от ценных бумаг холдинга "Байтерек" освобождаются от налогообложения до 2031 года
Введена нулевая ставка НДПИ на 5 лет для новых малорентабельных участков
Расширены налоговые стимулы для геологоразведки и переработки сырья
Упрощены специальные налоговые режимы — теперь их всего три:
Для самозанятых
На основе упрощенной декларации
Для фермерских хозяйств
Самозанятые смогут рассчитывать и платить налоги через мобильное приложение.
Важные изменения коснулись и администрирования:
Камеральный контроль становится предупредительным, а не карательным
Процедуры взыскания задолженности, отсрочки и рассрочки упрощаются
При незначительной задолженности счета бизнеса не будут блокироваться
Применение санкций будет зависеть от суммы долга и происходить поэтапно
Все положения нового Налогового кодекса вступят в силу с 1 января 2026 года. Текст закона будет опубликован в официальной печати.
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