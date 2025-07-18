18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
533.61
621.07
6.78
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.07.2025, 15:12

Токаев утвердил новый Налоговый кодекс: ставка НДС увеличена до 16%

Новости Казахстана 0 727

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий закон о внесении изменений в законодательные акты по вопросам налогообложения. Документ предполагает масштабную реформу фискальной системы и вступит в силу с 1 января 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Ключевые изменения: меньше отчетности, меньше налогов

Среди главных целей реформы — упрощение налогового администрирования:

  • Объём налоговой отчетности сокращён на 30%

  • Количество налогов уменьшено на 20%

  • Оптимизированы существующие льготы и сборы

Новый уровень НДС: 16% — базовая ставка

С 2026 года в стране будет установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость:

  • 16% — стандартный уровень НДС

  • 5% — сниженная ставка на лекарства и медицинские услуги в 2026 году

  • 10% — аналогичная ставка с 2027 года

От уплаты НДС полностью освобождаются:

  • Услуги в рамках ГОБМП и ОСМС

  • Лечение социально значимых и орфанных заболеваний

  • Археологические работы

  • Издание печатных книг

Для периодической печатной продукции введена льготная ставка 10%, а порог обязательной регистрации по НДС снижен до 10 000 МРП (около 40 млн тенге).

Изменения в ИПН: новые ставки и вычеты

Новый кодекс предполагает введение прогрессивного налогообложения доходов:

  • 15% — для годового дохода свыше 8 500 МРП

  • Такая же ставка — для дивидендов и доходов предпринимателей, превышающих 230 000 МРП в год

Для фермеров сохраняются льготы: эффективная ставка составит 4,5% от доходов, превышающих этот уровень.
Дополнительно:

  • Пенсионные выплаты из ЕНПФ освобождаются от ИПН

  • Социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью увеличен с 882 до 5 000 МРП

Изменения в транспортном и имущественном налогообложении

  • Снижен транспортный налог на автомобили старше 10 лет

  • Повышен налог на имущество, если совокупная стоимость объектов превышает 450 млн тенге

Новые акцизы на дорогую продукцию

Вводится 10-процентный акциз на предметы роскоши:

  • Автомобили — стоимостью выше 75 млн тенге

  • Суда — дороже 100 млн тенге

  • Алкоголь — от 0,5 млн тенге за литр

  • Сигары — от 10 000 тенге за штуку

Корпоративный подоходный налог: нововведения по секторам

Базовая ставка КПН сохраняется на уровне 20%, но вводятся дифференцированные ставки:

  • 25% — для банков (исключая бизнес-кредитование) и игорного сектора

  • 5% — для организаций социальной сферы с 2026 года (повышение до 10% в 2027 году)

  • 3% — льготная ставка для сельхозпроизводителей

Для поддержки фондового рынка:

  • Сохраняются льготы на дивиденды

  • Доходы от ценных бумаг холдинга "Байтерек" освобождаются от налогообложения до 2031 года

Новые преференции для недропользователей

  • Введена нулевая ставка НДПИ на 5 лет для новых малорентабельных участков

  • Расширены налоговые стимулы для геологоразведки и переработки сырья

Оптимизация налоговых режимов и цифровизация

Упрощены специальные налоговые режимы — теперь их всего три:

  1. Для самозанятых

  2. На основе упрощенной декларации

  3. Для фермерских хозяйств

Самозанятые смогут рассчитывать и платить налоги через мобильное приложение.

Новое налоговое администрирование: предупредительный подход

Важные изменения коснулись и администрирования:

  • Камеральный контроль становится предупредительным, а не карательным

  • Процедуры взыскания задолженности, отсрочки и рассрочки упрощаются

  • При незначительной задолженности счета бизнеса не будут блокироваться

  • Применение санкций будет зависеть от суммы долга и происходить поэтапно

Когда вступает в силу

Все положения нового Налогового кодекса вступят в силу с 1 января 2026 года. Текст закона будет опубликован в официальной печати.

2
0
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…