С 1 января 2026 года снизится налог на автомобили старше 10 лет

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс. Он предусматривает заметные изменения в налогообложении транспортных средств и имущества. Нововведения вступят в силу с 1 января 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Кolesa.kz.

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Льгота для владельцев старых автомобилей

Одно из ключевых изменений – снижение транспортного налога для автомобилей, возраст которых превышает 10 лет. Эта мера направлена на смягчение налоговой нагрузки на граждан, эксплуатирующих подержанные автомобили. Размер новой ставки пока не раскрыт, но, по всей видимости, она будет ниже действующей в разы.

Роскошь будет облагаться по полной

Одновременно с этим вводится дополнительный акциз в размере 10% на ряд дорогостоящих товаров, которыми владеют физические лица. В перечень попали:

Автомобили стоимостью свыше 75 млн тенге

Суда (лодки, яхты) стоимостью от 100 млн тенге

Алкогольные напитки стоимостью более 500 тысяч тенге за литр

Сигары с ценником от 10 тысяч тенге за штуку

Эти изменения призваны усилить фискальную справедливость и сконцентрировать налоговую нагрузку на категории сверхпотребления.

Недвижимость за полмиллиарда – под повышенный налог

Также предусмотрено ужесточение налогообложения объектов недвижимости. Повышенная ставка налога на имущество будет применяться в том случае, если совокупная стоимость принадлежащей гражданину недвижимости превышает 450 млн тенге. Детали касательно ставок и порядка расчета пока не уточнены.