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18.07.2025, 17:58

Экс-дипломата Сакена Мамаша приговорили к 6 годам лишения свободы

Новости Казахстана 0 723

Сакен Мамаш, ранее занимавший пост советника посольства Казахстана в Объединённых Арабских Эмиратах, осуждён судом Астаны по обвинению в жестоком обращении с бывшей супругой. Решением суда экс-дипломату назначено шесть лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Кроме того, он лишён дипломатического ранга — советника первого класса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: smi24.kz
Фото: smi24.kz

Подтверждено: регулярное насилие на фоне ревности

Согласно материалам дела, с 2019 по 2024 год Сакен Мамаш систематически применял физическое насилие к супруге — как в Астане, так и в Абу-Даби, где он работал по дипломатической линии. Причиной агрессии называлась необоснованная ревность. Как отметил судья Артур Абдыханов, вина подсудимого была подтверждена показаниями пострадавшей, свидетельскими показаниями, заключениями судебных экспертиз, а также видеозаписями и скриншотами.

Судебный процесс: частично закрытый режим и отказ в смягчении меры

Слушания по делу начались 10 июня 2025 года в Астане. По просьбе Карин Мамаш, бывшей супруги обвиняемого, суд проходил в частично закрытом режиме. Адвокат подсудимого настаивал на изменении меры пресечения, однако суд отказал в ходатайстве, оставив Мамаша под стражей.

Дело вызвало общественный резонанс

Информация о предполагаемом домашнем насилии стала публичной в мае 2024 года, когда фонд «НеМолчи.kz» опубликовал данные о регулярных избиениях супруги дипломатом. Министерство иностранных дел оперативно отреагировало, заявив о срочном отзыве Мамаша из ОАЭ.

Позже стало известно, что в Казахстан была возвращена и Карина Мамаш. Однако в аэропорту женщину встретили родственники супруга, что вызвало обеспокоенность у правозащитников.

Предыдущие меры: административное дело и арест на 15 суток

До возбуждения уголовного дела в отношении Сакена Мамаша уже рассматривалось административное правонарушение. 28 июня 2024 года специализированный суд Астаны признал его виновным в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Тогда ему назначили 15 суток административного ареста.

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