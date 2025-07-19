Грузовики и автобусы — под запретом: что физлицам больше нельзя ввозить в Казахстан

В Казахстане ужесточаются правила ввоза транспортных средств: крупная техника станет недоступна для физических лиц, даже если она предназначена для личного пользования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Кolesa.kz.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) уточнила терминологию, касающуюся ввоза единичных транспортных средств физическими лицами. Теперь официально признано, что понятия «транспортное средство для личного пользования» и «транспортное средство, ввозимое для собственных нужд» — это одно и то же. Под «личными нуждами» подразумеваются только цели, не связанные с бизнесом: использование в быту, для семьи, отдыха и т. д.,
Такое определение позволяет устранить прежние расхождения в формулировках технического регламента ТС 018/2011 и Таможенного кодекса, которые вызывали неоднозначности и споры.
После вступления изменений в силу физические лица больше не смогут ввозить в Казахстан:
крупнотоннажные грузовики (грузоподъёмностью свыше 5 тонн),
автобусы с более чем 12 посадочными местами,
специализированную технику (например, коммунальную или строительную).
Такие машины теперь не будут подпадать под категорию «для личного пользования», а значит, на них нельзя будет получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Без него транспортное средство не подлежит таможенной очистке и регистрации.
Разрешёнными к ввозу для физлиц останутся:
легковые автомобили,
мотоциклы,
лёгкие грузовики и микроавтобусы массой до 3.5 тонн,
прицепы массой до 3.5 тонн (кроме предназначенных для перевозки автомобилей).
В части таможенного оформления изменений не произошло. По-прежнему физические лица смогут:
подавать пассажирскую таможенную декларацию,
выбирать способ уплаты: по ставкам для товаров личного пользования (48–54 % от стоимости) или по совокупному платежу — в зависимости от типа авто,
либо оформлять транспорт по процедуре «выпуск для внутреннего потребления» со ставкой 15 % по Единому таможенному тарифу (ЕТТ).
Новые правила вступят в силу спустя 90 дней после официального опубликования решения Комиссии ЕЭК. Документ уже подписали Казахстан, Россия, Беларусь и Кыргызстан. Армения завершает внутренние согласования.
Ожидается, что изменения заработают в конце октября — начале ноября 2025 года. При этом тем, чьи автомобили уже находятся в пути, дадут трёхмесячный переходный период для оформления.
Решение ЕЭК также вводит запрет на оформление любых автомобилей, ввезённых без обязательной кнопки SOS (системы экстренного реагирования), а также тех, что введены в обращение по национальным стандартам и не имеют СБКТС.
Таким образом, Казахстан откажется от регистрации машин, не соответствующих общеевразийским требованиям безопасности, даже если они перемещаются внутри ЕАЭС.
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