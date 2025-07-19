Грузовики и автобусы — под запретом: что физлицам больше нельзя ввозить в Казахстан

В Казахстане ужесточаются правила ввоза транспортных средств: крупная техника станет недоступна для физических лиц, даже если она предназначена для личного пользования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Кolesa.kz.

Фото: agscenter.ru

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) уточнила терминологию, касающуюся ввоза единичных транспортных средств физическими лицами. Теперь официально признано, что понятия «транспортное средство для личного пользования» и «транспортное средство, ввозимое для собственных нужд» — это одно и то же. Под «личными нуждами» подразумеваются только цели, не связанные с бизнесом: использование в быту, для семьи, отдыха и т. д.,

Что изменилось: единое понимание «личных нужд»

Такое определение позволяет устранить прежние расхождения в формулировках технического регламента ТС 018/2011 и Таможенного кодекса, которые вызывали неоднозначности и споры.

Какие автомобили можно будет ввозить, а какие — под запретом

После вступления изменений в силу физические лица больше не смогут ввозить в Казахстан:

крупнотоннажные грузовики (грузоподъёмностью свыше 5 тонн),

автобусы с более чем 12 посадочными местами,

специализированную технику (например, коммунальную или строительную).

Такие машины теперь не будут подпадать под категорию «для личного пользования», а значит, на них нельзя будет получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Без него транспортное средство не подлежит таможенной очистке и регистрации.

Разрешёнными к ввозу для физлиц останутся:

легковые автомобили,

мотоциклы,

лёгкие грузовики и микроавтобусы массой до 3.5 тонн,

прицепы массой до 3.5 тонн (кроме предназначенных для перевозки автомобилей).

Правила растаможки не меняются

В части таможенного оформления изменений не произошло. По-прежнему физические лица смогут:

подавать пассажирскую таможенную декларацию,

выбирать способ уплаты: по ставкам для товаров личного пользования (48–54 % от стоимости) или по совокупному платежу — в зависимости от типа авто,

либо оформлять транспорт по процедуре «выпуск для внутреннего потребления» со ставкой 15 % по Единому таможенному тарифу (ЕТТ).

Когда начнут действовать ограничения

Новые правила вступят в силу спустя 90 дней после официального опубликования решения Комиссии ЕЭК. Документ уже подписали Казахстан, Россия, Беларусь и Кыргызстан. Армения завершает внутренние согласования.

Ожидается, что изменения заработают в конце октября — начале ноября 2025 года. При этом тем, чьи автомобили уже находятся в пути, дадут трёхмесячный переходный период для оформления.

Дополнительные ограничения: без СБКТС и кнопки SOS — не пропустят

Решение ЕЭК также вводит запрет на оформление любых автомобилей, ввезённых без обязательной кнопки SOS (системы экстренного реагирования), а также тех, что введены в обращение по национальным стандартам и не имеют СБКТС.

Таким образом, Казахстан откажется от регистрации машин, не соответствующих общеевразийским требованиям безопасности, даже если они перемещаются внутри ЕАЭС.