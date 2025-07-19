«Заплати налоги и спи спокойно»: вице-премьер — о целях нового Налогового кодекса

Министр национальной экономики Серик Жумангарин объяснил, почему принятие нового Налогового кодекса имеет принципиальное значение для Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Налоги платят не все: проблема теневой экономики

Выступая на совещании, посвящённом новому Налоговому кодексу в Астане, заместитель премьер-министра — министр нацэкономики Серик Жумангарин заявил, что немалая часть граждан и предпринимателей страны по-прежнему уклоняется от уплаты налогов.

«Заплати налоги и спи спокойно. Но эта мысль приходит в голову не каждому. У нас, к сожалению, далеко не все добросовестно платят налоги», — отметил он.

По словам Жумангарина, одним из показателей масштабности проблемы является уровень теневой экономики. Он составил 16,5 %, что, по мнению министра, напрямую связано с неуплатой налогов. Жумангарин подчеркнул, что проблема уходит корнями глубже и носит не только экономический, но и философский характер.

Почему прежняя система тормозила рост бизнеса

Глава Миннацэкономики также обратил внимание на то, что действующая до сих пор налоговая система не способствовала развитию предпринимательства.

Он провёл параллель с жизненным циклом компаний: многие бизнесы в Казахстане не выживают первые 2–3 года, что специалисты называют «младенческой смертностью» предприятий.

«У нас компании крайне редко вырастают и развиваются. Наоборот — наблюдается дробление бизнеса. Это связано с тем, что в условиях прежней налоговой системы быть мелким бизнесом было выгоднее, чем расти и платить больше налогов», — отметил он.

По словам Жумангарина, новый Налоговый кодекс должен изменить ситуацию: он призван создать стимулы для укрупнения предприятий и их перехода на следующий уровень — от малого к среднему, от среднего к крупному бизнесу.