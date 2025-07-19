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18.07.2025, 21:01

Страх, бедность, неопределённость: почему женщины стали меньше рожать в Казахстане - минус 16% за год

Новости Казахстана 0 615

В Казахстане фиксируется устойчивое снижение рождаемости, которое стало продолжением тревожной многолетней тенденции. Согласно данным Бюро национальной статистики и ООН, в первом квартале 2025 года в стране родилось лишь 77,3 тысячи детей — это почти на 16% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики. 

 

Фото: wishescards.ru
Фото: wishescards.ru

Упавшие показатели

Динамика снижения количества новорожденных выглядит следующим образом:

  • 2021 год — 446,5 тыс. младенцев;

  • 2022 год — 403,9 тыс.;

  • 2023 год — 388,4 тыс.;

  • 2024 год — 365,9 тыс.

Наряду с абсолютными показателями снижается и коэффициент рождаемости на 1000 человек населения: с 23,5 в 2021 году он упал до 15,4 в 2025 году. Это — самый низкий уровень за последнее десятилетие.

Где в Казахстане рожают чаще, а где — реже

Самые высокие показатели рождаемости сохраняются в южных регионах:

  • Мангистауская область — 21,3 на 1000 человек;

  • Туркестанская область — 21,3;

  • Шымкент — 19,7.

На другом конце списка — север и восток страны:

  • Северо-Казахстанская область — 8,5;

  • Костанайская область — 9,5;

  • Восточно-Казахстанская область — 9,6.

Прогнозы — всё мрачнее

По оценкам ООН, в долгосрочной перспективе Казахстан ожидает дальнейшее снижение рождаемости. Прогнозы выглядят следующим образом:

  • к 2034 году — 17,6;

  • к 2050 году — 17;

  • к 2100 году — 11,4.

Почему казахстанцы откладывают рождение детей

Причины демографического кризиса во многом лежат в сфере экономики и социальных установок. По данным портала «Дети Казахстана», основные факторы следующие:

  • высокие расходы на жилье, образование и здравоохранение;

  • нехватка государственной поддержки;

  • смещение ценностей: все больше женщин выбирают карьеру, а не раннее материнство;

  • нестабильность в трудовой и социальной сферах.

Что говорят опросы

По результатам социологических исследований:

  • 3,9% опрошенных заявили, что не хотят иметь детей вовсе;

  • 51,3% — уже имеют одного ребёнка и не планируют второго;

  • только 10,5% готовы завести четырех и более детей.

Растёт число бесплодных пар

Еще одной тревожной тенденцией стало резкое увеличение случаев бесплодия. Только за первую половину 2024 года соответствующий диагноз был поставлен 29,1 тысячи женщин — почти в три раза больше, чем в 2021 году. Мужское бесплодие также растет, хотя и не столь стремительно.

Последствия: старение и нехватка рабочих рук

Если ситуация не изменится, Казахстан в ближайшие десятилетия может столкнуться с рядом серьезных проблем:

  • дефицит трудоспособного населения;

  • ускоренное старение нации;

  • рост нагрузки на пенсионную и социальную системы;

  • снижение темпов экономического роста.

Что может спасти ситуацию

Эксперты подчеркивают: стране необходима новая демографическая стратегия, включающая:

  • финансовые и налоговые стимулы для семей с детьми;

  • доступные программы лечения бесплодия и ЭКО;

  • развитие инфраструктуры для семей с детьми (детские сады, школы, медучреждения);

  • популяризация семейных ценностей и поддержка работающих родителей.

Без системных и своевременных мер Казахстан может в ближайшие годы войти в зону острого демографического кризиса.

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