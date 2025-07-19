Страх, бедность, неопределённость: почему женщины стали меньше рожать в Казахстане - минус 16% за год

В Казахстане фиксируется устойчивое снижение рождаемости, которое стало продолжением тревожной многолетней тенденции. Согласно данным Бюро национальной статистики и ООН, в первом квартале 2025 года в стране родилось лишь 77,3 тысячи детей — это почти на 16% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики.
Динамика снижения количества новорожденных выглядит следующим образом:
2021 год — 446,5 тыс. младенцев;
2022 год — 403,9 тыс.;
2023 год — 388,4 тыс.;
2024 год — 365,9 тыс.
Наряду с абсолютными показателями снижается и коэффициент рождаемости на 1000 человек населения: с 23,5 в 2021 году он упал до 15,4 в 2025 году. Это — самый низкий уровень за последнее десятилетие.
Самые высокие показатели рождаемости сохраняются в южных регионах:
Мангистауская область — 21,3 на 1000 человек;
Туркестанская область — 21,3;
Шымкент — 19,7.
На другом конце списка — север и восток страны:
Северо-Казахстанская область — 8,5;
Костанайская область — 9,5;
Восточно-Казахстанская область — 9,6.
По оценкам ООН, в долгосрочной перспективе Казахстан ожидает дальнейшее снижение рождаемости. Прогнозы выглядят следующим образом:
к 2034 году — 17,6;
к 2050 году — 17;
к 2100 году — 11,4.
Причины демографического кризиса во многом лежат в сфере экономики и социальных установок. По данным портала «Дети Казахстана», основные факторы следующие:
высокие расходы на жилье, образование и здравоохранение;
нехватка государственной поддержки;
смещение ценностей: все больше женщин выбирают карьеру, а не раннее материнство;
нестабильность в трудовой и социальной сферах.
По результатам социологических исследований:
3,9% опрошенных заявили, что не хотят иметь детей вовсе;
51,3% — уже имеют одного ребёнка и не планируют второго;
только 10,5% готовы завести четырех и более детей.
Еще одной тревожной тенденцией стало резкое увеличение случаев бесплодия. Только за первую половину 2024 года соответствующий диагноз был поставлен 29,1 тысячи женщин — почти в три раза больше, чем в 2021 году. Мужское бесплодие также растет, хотя и не столь стремительно.
Если ситуация не изменится, Казахстан в ближайшие десятилетия может столкнуться с рядом серьезных проблем:
дефицит трудоспособного населения;
ускоренное старение нации;
рост нагрузки на пенсионную и социальную системы;
снижение темпов экономического роста.
Эксперты подчеркивают: стране необходима новая демографическая стратегия, включающая:
финансовые и налоговые стимулы для семей с детьми;
доступные программы лечения бесплодия и ЭКО;
развитие инфраструктуры для семей с детьми (детские сады, школы, медучреждения);
популяризация семейных ценностей и поддержка работающих родителей.
Без системных и своевременных мер Казахстан может в ближайшие годы войти в зону острого демографического кризиса.
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