Страх, бедность, неопределённость: почему женщины стали меньше рожать в Казахстане - минус 16% за год

В Казахстане фиксируется устойчивое снижение рождаемости, которое стало продолжением тревожной многолетней тенденции. Согласно данным Бюро национальной статистики и ООН, в первом квартале 2025 года в стране родилось лишь 77,3 тысячи детей — это почти на 16% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Фото: wishescards.ru

Упавшие показатели

Динамика снижения количества новорожденных выглядит следующим образом:

2021 год — 446,5 тыс. младенцев;

2022 год — 403,9 тыс.;

2023 год — 388,4 тыс.;

2024 год — 365,9 тыс.

Наряду с абсолютными показателями снижается и коэффициент рождаемости на 1000 человек населения: с 23,5 в 2021 году он упал до 15,4 в 2025 году. Это — самый низкий уровень за последнее десятилетие.

Где в Казахстане рожают чаще, а где — реже

Самые высокие показатели рождаемости сохраняются в южных регионах:

Мангистауская область — 21,3 на 1000 человек;

Туркестанская область — 21,3;

Шымкент — 19,7.

На другом конце списка — север и восток страны:

Северо-Казахстанская область — 8,5;

Костанайская область — 9,5;

Восточно-Казахстанская область — 9,6.

Прогнозы — всё мрачнее

По оценкам ООН, в долгосрочной перспективе Казахстан ожидает дальнейшее снижение рождаемости. Прогнозы выглядят следующим образом:

к 2034 году — 17,6;

к 2050 году — 17;

к 2100 году — 11,4.

Почему казахстанцы откладывают рождение детей

Причины демографического кризиса во многом лежат в сфере экономики и социальных установок. По данным портала «Дети Казахстана», основные факторы следующие:

высокие расходы на жилье, образование и здравоохранение;

нехватка государственной поддержки;

смещение ценностей: все больше женщин выбирают карьеру, а не раннее материнство;

нестабильность в трудовой и социальной сферах.

Что говорят опросы

По результатам социологических исследований:

3,9% опрошенных заявили, что не хотят иметь детей вовсе;

51,3% — уже имеют одного ребёнка и не планируют второго;

только 10,5% готовы завести четырех и более детей.

Растёт число бесплодных пар

Еще одной тревожной тенденцией стало резкое увеличение случаев бесплодия. Только за первую половину 2024 года соответствующий диагноз был поставлен 29,1 тысячи женщин — почти в три раза больше, чем в 2021 году. Мужское бесплодие также растет, хотя и не столь стремительно.

Последствия: старение и нехватка рабочих рук

Если ситуация не изменится, Казахстан в ближайшие десятилетия может столкнуться с рядом серьезных проблем:

дефицит трудоспособного населения;

ускоренное старение нации;

рост нагрузки на пенсионную и социальную системы;

снижение темпов экономического роста.

Что может спасти ситуацию

Эксперты подчеркивают: стране необходима новая демографическая стратегия, включающая:

финансовые и налоговые стимулы для семей с детьми;

доступные программы лечения бесплодия и ЭКО;

развитие инфраструктуры для семей с детьми (детские сады, школы, медучреждения);

популяризация семейных ценностей и поддержка работающих родителей.

Без системных и своевременных мер Казахстан может в ближайшие годы войти в зону острого демографического кризиса.