Куда казахстанцы смогут улететь прямым рейсом в ближайшем будущем

В этом году на казахстанский авиарынок вышли пять международных лоукостеров, а список стран с прямыми рейсами расширился до 31, передает Lada.kz со ссылкой на BAQ.kz .

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В 2025 году на казахстанском рынке авиаперевозок начали работу пять новых международных лоукостеров: Thai Air Asia X (Таиланд), Air Arabia Abu Dhabi (ОАЭ), TWay и Easter Jet (Южная Корея), а также Spice Jet (Индия). Это позволило расширить географию полетов и увеличить число прямых маршрутов из Казахстана в крупнейшие города мира. Как сообщили в министерстве транспорта, переговоры по открытию новых направлений продолжаются, в том числе в Токио, Сингапур и Нью-Йорк – последняя из этих точек сейчас является самой обсуждаемой.

Официальный представитель ведомства Ляззат Стамгазиева отметила, что казахстанцам уже сегодня доступны прямые рейсы в 31 страну. Рост пассажиропотока в авиационной отрасли составляет в среднем 10-15% в год, что способствует открытию новых маршрутов. Только в этом году были запущены более 30 новых авианаправлений, включая рейсы в Будапешт, Мюнхен, китайские города Сиань и Гуанчжоу. Это стало возможным благодаря открытию новых терминалов в аэропортах Кызылорды, Алматы и Шымкента.

В частности, из Шымкента с конца мая теперь можно напрямую вылететь в Германию, Венгрию, Китай, Южную Корею и Египет. В целом, по словам Стамгазиевой, модернизированная инфраструктура требует расширения количества рейсов.

В прошлом году Европейская комиссия полностью сняла все ограничения на полеты казахстанских авиакомпаний в страны ЕС. Почти все аэропорты страны сегодня работают по принципу пятой степени свободы воздуха. С начала 2025 года казахстанские авиакомпании перевезли 7,2 миллиона пассажиров, и, как ожидается, в ближайшие годы эта цифра может вырасти до 20 миллионов.

Строительство новых воздушных гаваней продолжается в Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли – по поручению главы государства. В городе Аркалык восстанавливается аэропорт, который не функционировал около 35 лет. Кроме того, Казахстан реализует план по трансформации аэропортов шести крупных городов в международные аэрохабы с работающими на их территории специальными экономическими зонами.

Инвесторы уже определены: в Астане – партнеры из ОАЭ, в Шымкенте – одна из иностранных авиакомпаний, в Караганде – отечественный инвестор. Строительство и модернизация аэропортов осуществляется за счет привлечения инвестиций.

В пример приведу столичный аэропорт. Туда будут вкладывать больше миллиарда долларов. В ближайшем будущем там появится вторая взлетно-посадочная полоса, что позволит открыть больше рейсов, как внутренних, так и международных. Также откроют третий пассажирский терминал и карго-терминал для перевалки грузов. Появится и аэротрополис - мультифункциональный комплекс, включающий индустриально-логистическую зону и бизнес-кластер с гостиницами, торговыми площадями, логистическими терминалами, - рассказала Стамгазиева.

По ее словам, в первом полугодии 2025 года авиапарк Казахстана пополнился шестью новыми воздушными судами. До конца года ожидается поставка еще десяти самолетов.

Развивается и железнодорожный транспорт. До 2029 года Казахстан намерен полностью обновить парк пассажирских вагонов. Швейцарская компания Stadler поставит 557 современных вагонов, более 50 из которых поступят уже в этом году. Их сразу запустят в эксплуатацию.

Кроме того, в первом полугодии 2025 года стартовала модернизация 125 железнодорожных вокзалов, более 20 из них расположены в туристических регионах. Также ежегодно в стране ремонтируется до 1 500 километров железнодорожных путей.

Развитие затронуло и грузовые перевозки. В настоящее время строится 1 300 километров новых железнодорожных линий. Второй участок маршрута «Достык – Мойынты» близок к завершению и должен быть сдан в эксплуатацию до конца года. Эта ветка входит в состав Транскаспийского международного транспортного маршрута и предназначена для грузоперевозок в Китай.

Параллельно ведутся работы на участке протяженностью 262 километра от Дарбазы до Мактаарала, на границе с Узбекистаном. После завершения проекта пропускная способность по этому направлению увеличится в пять раз. Начались подготовительные работы и по направлениям «Бахты – Аягоз» и «Кызылжар – Мойынты».