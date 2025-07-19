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19.07.2025, 10:08

Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP в Швейцарии

Новости Казахстана 0 321

Казахстанский теннисист Александр Бублик успешно прошёл в полуфинал соревнований ATP 250 в Гштааде, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: пресс-служба ФТК
Фото: пресс-служба ФТК

Как сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, 34-я ракетка мира Александр Бублик продолжает уверенное выступление на грунтовом турнире ATP 250, проходящем в швейцарском Гштааде. В матче 1/4 финала казахстанский спортсмен обыграл аргентинца Франсиско Комесанью со счётом 6:4, 6:3.

Встреча длилась 1 час 11 минут. За это время Бублик сделал девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх возможных.

В полуфинале Александр Бублик сыграет с победителем матча между швейцарцем Жеромом Кимом и французом Артуром Казо.

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