Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP в Швейцарии

Казахстанский теннисист Александр Бублик успешно прошёл в полуфинал соревнований ATP 250 в Гштааде, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: пресс-служба ФТК

Как сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, 34-я ракетка мира Александр Бублик продолжает уверенное выступление на грунтовом турнире ATP 250, проходящем в швейцарском Гштааде. В матче 1/4 финала казахстанский спортсмен обыграл аргентинца Франсиско Комесанью со счётом 6:4, 6:3.

Встреча длилась 1 час 11 минут. За это время Бублик сделал девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх возможных.

В полуфинале Александр Бублик сыграет с победителем матча между швейцарцем Жеромом Кимом и французом Артуром Казо.