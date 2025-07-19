Минэнерго вновь предлагает повысить цены на автогаз: с 1 августа — до 112 тенге за литр

Министерство энергетики Казахстана предложило второе с начала года повышение розничных цен на сжиженный нефтяной газ, объясняя это убыточностью производства и угрозой внутреннему обеспечению, сообщает Lada.kz.
С 1 августа 2025 года в Казахстане могут вырасти розничные цены на сжиженный нефтяной газ (СНГ), используемый в качестве автотоплива. Проект поправок к приказу министра энергетики опубликован для публичного обсуждения.
Согласно документу, в Астане и Алматы литр автогаза будет стоить 112 тенге вместо нынешних 102. Это уже второе повышение в текущем году: предыдущее вступило в силу 1 февраля.
В зависимости от региона повышение составит от 7 до 10 тенге за литр.
Новые предельные розничные цены с 1 августа:
Мангистауская область — 72 тенге (было 65 тенге)
Актюбинская и Атырауская области — 85 тенге (было 77 тенге)
Акмолинская, Алматинская, ВКО, Павлодарская, СКО, Абайская, Жетысуская, Улытауская области — 112 тенге (было 102 тенге)
Отдаленные районы этих регионов — 117 тенге (было 107 тенге)
Западно-Казахстанская область — 85 тенге (было 77 тенге)
Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская области и Шымкент — 102 тенге (было 90 тенге)
В Минэнерго называют изменения «корректировкой цен», а не резким скачком.
По информации министерства, инициатива частично направлена на сокращение разницы между стоимостью автогаза и бензина. Сейчас литр бензина марки Аи-92 в Астане на АЗС Qazaq Oil стоит 219 тенге. В январе по республике этот показатель составлял максимум 205 тенге.
Министерство энергетики объясняет необходимость повышения цен убыточностью производства.
«Себестоимость производства сжиженного газа достигает 70–80 тыс. тенге за тонну, тогда как предельная оптовая цена установлена на уровне 51 932 тенге», — уточнили в Минэнерго.
Из-за этого заводы недополучают средства на модернизацию и плановые ремонты. Кроме того, производители теряют интерес к выпуску СНГ, отдавая приоритет более прибыльной продукции. Это, в свою очередь, угрожает стабильности внутреннего рынка.
За последние два года внутреннее потребление автогаза в Казахстане выросло:
2022 год — 1,8 млн тонн
2024 год — 2,4 млн тонн
Прогноз на 2025 год — 2,6 млн тонн
При этом ожидаемый дефицит может достичь 30–40%.
В министерстве подчеркивают, что даже с учетом предстоящего повышения, цена на сжиженный газ в Казахстане остается одной из самых низких среди стран СНГ.
Согласно проекту приказа, предельная оптовая цена увеличится с 51 932 до 59 722 тенге за тонну. Розничные цены подрастут в среднем на 7–10 тенге за литр.
Предыдущее повышение вступило в силу 1 февраля 2025 года. Тогда в столице и южных регионах автогаз подорожал до 102 тенге за литр:
В Астане — с 84 до 102 тенге
В Алматы и Алматинской области — с 89 до 102 тенге
Таким образом, рост составил до 30,5% в отдельных случаях. Приказ подписал тогдашний министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
Впоследствии Алмасадам Саткалиев возглавил новое агентство по атомной энергии, а пост министра энергетики занял его заместитель Ерлан Аккенженов. Именно он курирует текущее повышение цен.
Автогаз — это сжиженный нефтяной газ (СНГ), представляющий собой смесь пропана и бутана. Используется как топливо для автомобилей. Популярен благодаря своей экологичности и низкой стоимости по сравнению с бензином и дизельным топливом.
В Минэнерго уверены, что повышение цен — это вынужденная, но необходимая мера. Она направлена на:
обеспечение устойчивых поставок топлива на внутренний рынок;
снижение убытков производителей;
создание привлекательных условий для инвестиций в переработку и модернизацию газовой отрасли.
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