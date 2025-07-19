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19.07.2025, 10:45

Минэнерго вновь предлагает повысить цены на автогаз: с 1 августа — до 112 тенге за литр

Новости Казахстана 0 441

Министерство энергетики Казахстана предложило второе с начала года повышение розничных цен на сжиженный нефтяной газ, объясняя это убыточностью производства и угрозой внутреннему обеспечению, сообщает Lada.kz. 

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Повышение цен — вторая волна за год

С 1 августа 2025 года в Казахстане могут вырасти розничные цены на сжиженный нефтяной газ (СНГ), используемый в качестве автотоплива. Проект поправок к приказу министра энергетики опубликован для публичного обсуждения.

Согласно документу, в Астане и Алматы литр автогаза будет стоить 112 тенге вместо нынешних 102. Это уже второе повышение в текущем году: предыдущее вступило в силу 1 февраля.

Как изменятся цены по регионам

В зависимости от региона повышение составит от 7 до 10 тенге за литр.
Новые предельные розничные цены с 1 августа:

  • Мангистауская область — 72 тенге (было 65 тенге)

  • Актюбинская и Атырауская области — 85 тенге (было 77 тенге)

  • Акмолинская, Алматинская, ВКО, Павлодарская, СКО, Абайская, Жетысуская, Улытауская области — 112 тенге (было 102 тенге)

  • Отдаленные районы этих регионов — 117 тенге (было 107 тенге)

  • Западно-Казахстанская область — 85 тенге (было 77 тенге)

  • Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская области и Шымкент — 102 тенге (было 90 тенге)

В Минэнерго называют изменения «корректировкой цен», а не резким скачком.

Цена на газ и бензин: разница сокращается

По информации министерства, инициатива частично направлена на сокращение разницы между стоимостью автогаза и бензина. Сейчас литр бензина марки Аи-92 в Астане на АЗС Qazaq Oil стоит 219 тенге. В январе по республике этот показатель составлял максимум 205 тенге.

Причины повышения: себестоимость и дефицит

Министерство энергетики объясняет необходимость повышения цен убыточностью производства.

«Себестоимость производства сжиженного газа достигает 70–80 тыс. тенге за тонну, тогда как предельная оптовая цена установлена на уровне 51 932 тенге», — уточнили в Минэнерго.

Из-за этого заводы недополучают средства на модернизацию и плановые ремонты. Кроме того, производители теряют интерес к выпуску СНГ, отдавая приоритет более прибыльной продукции. Это, в свою очередь, угрожает стабильности внутреннего рынка.

Спрос на газ растет, а запасы — нет

За последние два года внутреннее потребление автогаза в Казахстане выросло:

  • 2022 год — 1,8 млн тонн

  • 2024 год — 2,4 млн тонн

  • Прогноз на 2025 год — 2,6 млн тонн

При этом ожидаемый дефицит может достичь 30–40%.

Казахстан — один из самых дешевых рынков СНГ

В министерстве подчеркивают, что даже с учетом предстоящего повышения, цена на сжиженный газ в Казахстане остается одной из самых низких среди стран СНГ.

Согласно проекту приказа, предельная оптовая цена увеличится с 51 932 до 59 722 тенге за тонну. Розничные цены подрастут в среднем на 7–10 тенге за литр.

Что было раньше: первое повышение в феврале

Предыдущее повышение вступило в силу 1 февраля 2025 года. Тогда в столице и южных регионах автогаз подорожал до 102 тенге за литр:

  • В Астане — с 84 до 102 тенге

  • В Алматы и Алматинской области — с 89 до 102 тенге

Таким образом, рост составил до 30,5% в отдельных случаях. Приказ подписал тогдашний министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Кто теперь в ответе за топливную политику

Впоследствии Алмасадам Саткалиев возглавил новое агентство по атомной энергии, а пост министра энергетики занял его заместитель Ерлан Аккенженов. Именно он курирует текущее повышение цен.

Что такое автогаз

Автогаз — это сжиженный нефтяной газ (СНГ), представляющий собой смесь пропана и бутана. Используется как топливо для автомобилей. Популярен благодаря своей экологичности и низкой стоимости по сравнению с бензином и дизельным топливом.

Цель корректировки — устойчивость и инвестиции

В Минэнерго уверены, что повышение цен — это вынужденная, но необходимая мера. Она направлена на:

  • обеспечение устойчивых поставок топлива на внутренний рынок;

  • снижение убытков производителей;

  • создание привлекательных условий для инвестиций в переработку и модернизацию газовой отрасли.

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