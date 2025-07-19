В Китае казахстанская блогерша устроила провокации с подставами ради видео

В Гуанчжоу казахстанская блогерша сняла серию провокационных роликов с участием случайных прохожих, вызвав волну возмущения и полицейское расследование, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Казахстанская блогерша стала участницей скандала в Китае, устроив на улицах города Гуанчжоу серию провокационных видеосъёмок под предлогом «тестирования общественной безопасности», пишет китайское издание Sohu.

Согласно публикации, девушка совершала преднамеренные действия, выдавая их за «социальные эксперименты». В одном из видео она положила мобильный телефон в карман продавщицы магазина и обвинила её в краже. В других эпизодах блогерша якобы случайно прикасалась к незнакомым мужчинам в метро и торговых центрах, чтобы якобы проверить «реакцию китайских мужчин».

Ролики, размещённые в интернете, быстро набрали популярность – общее число просмотров превысило миллион за короткий срок.

Однако действия девушки вызвали резкую критику со стороны китайских пользователей и специалистов в области права. Юристы заявили, что поведение блогерши нарушает сразу несколько положений действующего законодательства. В настоящий момент полиция города Гуанчжоу проводит проверку по данному факту.

Вся видеопродукция, связанная с провокациями, была удалена. Аккаунты блогерши на китайских платформах заблокированы навсегда. Зарубежные социальные сети также убрали её контент, подчинившись общественному давлению.