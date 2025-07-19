Кто может не платить НДС и соцналог: в Казахстане разъяснили новые налоговые режимы

После подписания нового Налогового кодекса в Казахстане началась серия разъяснений, где бизнесу представили изменения, касающиеся НДС, социальных платежей и специальных налоговых режимов, передает Lada.kz со ссылкой Telegram-канал правительства РК.
С началом действия нового Налогового кодекса в Казахстане правительство приступило к его публичному разъяснению. Первая встреча с предпринимательским сообществом состоялась на площадке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин и председатель Президиума НПП Раимбек Баталов.
Семинар-совещание прошло в гибридном формате – офлайн и онлайн – с участием представителей отраслевых ассоциаций: машиностроения, фармацевтики, общественного питания, розничной торговли, здравоохранения, налогового консалтинга и других сфер.
Основное внимание на встрече было уделено изменениям, касающимся специальных налоговых режимов (СНР) и обновленных подходов к налоговому администрированию.
Директор департамента налоговой и таможенной политики министерства национальной экономики Ерлан Сагнаев сообщил, что число специальных налоговых режимов сокращено с семи до трех. Новыми СНР стали:
Режим для самозанятых могут применять физические лица, которые:
Такие граждане освобождаются от уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) и вместо этого вносят социальные платежи в размере 4% от дохода.
Упрощённый режим декларации позволяет не уплачивать НДС и соцналог. Его смогут использовать те налогоплательщики, чей годовой доход не превышает 600 тысяч МРП (2,4 млрд тенге), без ограничения по количеству работников. Однако их деятельность не должна относиться к перечню запрещённых видов.
Режим для крестьянских (фермерских) хозяйств сохраняется.
Единственно, в связи с упразднением единого земельного налога причитающийся подоходный налог в размере 0,5% с валового дохода крестьянские хозяйства будут оплачивать на КБК ИПН, как все другие предприниматели. Кроме того, по земельным участкам сельхозназначения, не используемым по назначению или используемым с нарушением законодательства Казахстана, базовые ставки земельного налога (платы за пользование земельными участками) увеличены с 20 до 40 раз,- отметил Ерлан Сагнаев.
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