Рабочий погиб при обрушении крана в Астане

На строительной площадке в Астане произошло падение башенного крана, в результате чего погиб рабочий, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Трагедия произошла на одной из строек столицы, где в результате падения башенного крана погиб крановщик.
По предварительным данным, инцидент произошёл накануне. В редакцию издания поступило видео, предположительно снятое на месте происшествия. Как рассказал источник издания, в момент падения крановщик находился на рабочем месте и занимался монтажом тяжёлых плит перекрытия, несмотря на ветреную погоду.
Уточняется, что погибший был единственным сыном в семье. Ему было 30 лет, и он вместе с родными переехал в Астану из Ташкента.
Официальные органы пока не предоставили дополнительных комментариев по факту трагедии.
По данным Информбюро, трагедия произошла на объекте BI Group.
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