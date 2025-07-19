Рабочий погиб при обрушении крана в Астане

На строительной площадке в Астане произошло падение башенного крана, в результате чего погиб рабочий, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр из видео Данный текст скопирован с сайта Informburo.kz https://informburo.kz/novosti/v-astane-na-stroike-bi-group-upal-kran-pogib-rabocii

Трагедия произошла на одной из строек столицы, где в результате падения башенного крана погиб крановщик.

По предварительным данным, инцидент произошёл накануне. В редакцию издания поступило видео, предположительно снятое на месте происшествия. Как рассказал источник издания, в момент падения крановщик находился на рабочем месте и занимался монтажом тяжёлых плит перекрытия, несмотря на ветреную погоду.

Уточняется, что погибший был единственным сыном в семье. Ему было 30 лет, и он вместе с родными переехал в Астану из Ташкента.

Официальные органы пока не предоставили дополнительных комментариев по факту трагедии.

По данным Информбюро, трагедия произошла на объекте BI Group.