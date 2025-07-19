Хирурга жестоко избили в Костанае: что известно о подозреваемом

Пациент, напавший на хирурга в Костанайской областной больнице, по решению суда заключён под стражу до 17 сентября. Издание «Наша газета» раскрыла некоторые детали по делу, передает Lada.kz .

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В Костанае следственный суд санкционировал арест 34-летнего Аблайхана Саренжепова, подозреваемого в избиении врача. Заседание по рассмотрению ходатайства о мере пресечения состоялось 19 июля в онлайн-формате. В процессе участвовали следователь, прокурор, подозреваемый и его адвокат. Заседание вёл судья Батырбек Кудабаев.

Саренжепов, уроженец Костанайской области, проживающий в Акмолинской, ранее уже имел несколько судимостей. В суде он заявил, что у него на иждивении находятся пожилые родители и малолетние дети. Несмотря на это, следствие настаивало на его заключении под стражу сроком на два месяца – до 17 сентября 2025 года.

Судья Батырбек Кудабаев, вынося постановление, отметил, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, а также может попытаться скрыться от следствия. На этом основании суд принял решение об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста. Постановление может быть обжаловано в течение трёх дней.

По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение в рамках законодательства. Действия задержанного квалифицируются по статье 106 УК РК«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - отметили в ведомстве.

Инцидент произошёл 17 июля в Костанайской областной больнице. Во время приёма пациент нанёс удар хирургу Антону Кистанову. Медик получил серьёзные травмы головы и был экстренно госпитализирован в реанимацию учреждения, в котором работал. На следующий день, 18 июля, пострадавшего санавиацией доставили в Центр экстренной медицины в Астане. Состояние врача остаётся тяжёлым.