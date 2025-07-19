Досрочный доступ к пенсионным: что ждет казахстанцев в 2026 году?

В этом году минимальный порог достаточности для досрочного изъятия пенсионных накоплений остался без изменений, но в 2026 году он может быть скорректирован с учетом социально-экономических показателей, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

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Порог 2024 года остался прежним

В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) сообщили, что в 2024 году пороги минимальной достаточности (ПМД) для снятия пенсионных накоплений остались на уровне прошлого года. Это означает, что казахстанцы могут воспользоваться пенсионными средствами на прежних условиях.

Для разных возрастных групп действуют следующие показатели:

20 лет — 3,26 млн тенге;

30 лет — 4,58 млн тенге;

40 лет — 6,1 млн тенге;

50 лет — 7,86 млн тенге;

60–62 года — 9,89 млн тенге.

Как формируется порог минимальной достаточности

ЕНПФ напомнил, что расчет порога основывается на ряде социальных и экономических параметров, в том числе:

минимальный размер базовой пенсионной выплаты;

минимальная заработная плата (МЗП);

размер минимальной пенсии;

прожиточный минимум.

Помимо этого, в расчет включаются и другие показатели:

доходность активов ЕНПФ за год;

темпы индексации пенсионных выплат;

предполагаемая частота пенсионных взносов;

возраст начала и окончания получения пенсии и другие переменные.

Возможны изменения с 2026 года

Фонд пояснил, что пересмотр ПМД на 2026 год будет осуществлен после того, как станут известны значения ключевых социально-экономических показателей на следующий год. Также потребуется согласование расчетов с государственными органами.

ЕНПФ уточнил, что действующая методика не допускает снижения порогов в сравнении с предыдущим годом. То есть ПМД может остаться на текущем уровне или увеличиться, но не уменьшится.

«Методикой предусмотрено, что ПМД текущего года не может быть ниже уровня предыдущего года для соответствующих возрастных категорий», — отметили в фонде в ответе на запрос LS.

Напомним: с 2021 года пенсионные снятия разрешены

С января 2021 года казахстанцам разрешено досрочно использовать часть пенсионных накоплений из ЕНПФ. Средства можно направить на:

улучшение жилищных условий;

оплату лечения;

передачу в управление частным инвестиционным компаниям.

Эта мера вызвала высокий интерес у населения, и вопрос об актуальности ПМД регулярно поднимается в экспертной среде. В ближайшее время изменений не планируется, однако в 2026 году возможен пересмотр.