Футболист из Камеруна получил 8 лет лишения свободы в Шымкенте

Межрайонный суд по уголовным делам в Шымкенте приговорил 33-летнего футболиста из Камеруна Мбала Бомба Роджера к восьми годам лишения свободы за наркотики, передает Lada.kz со ссылкой на Otyrar.kz .

Фото: кадр из видеосюжета Otyrar.kz

В Шымкенте вынесен приговор гражданину Республики Камерун, 33-летнему Мбала Бомба Роджеру, который ранее выступал в качестве профессионального футболиста. Согласно решению межрайонного суда по уголовным делам, мужчину признали виновным по пункту 1 части 3 статьи 297 УК РК – «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических, психотропных веществ или их аналогов в целях сбыта».

Как указано в тексте приговора, подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием срока в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

По данным следствия, Роджер был задержан в марте 2025 года в Шымкенте. При обыске у него изъяли 1,5 килограмма синтетических наркотиков. Следственные органы полагают, что мужчина был вовлечён в распространение запрещённых веществ с использованием мессенджера Telegram.

Несмотря на вынесенное решение, осужденный настаивает на своей невиновности.

Я футболист, все чем я занимался — это футбол. Даже когда я играл в футбол, нас каждый матч проверяли, есть ли что-то в крови. Я не плохой человек, я просто не знаю точно как это получилось, - сказал он.

При этом он признал, что находился на территории Казахстана с просроченной визой.