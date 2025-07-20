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19.07.2025, 19:01

Казахстанцев восхитило отношение к памятнику Абаю в Пекине

Новости Казахстана 0 387

В сети распространилось видео, на котором молодой человек в Пекине демонстрирует свое уважительное отношение к памятнику Абаю Кунанбаеву. Кадры вызвали волну одобрения у пользователей Казнета, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадры из видео
Фото: кадры из видео

Казахстанский пользователь Маулен Жанболатулы поделился в Instagram видео, на котором запечатлено трогательное проявление уважения к памятнику великому казахскому поэту и философу Абаю Кунанбаеву в столице Китая. Запись вызвала активное обсуждение и восхищение в казахстанском сегменте интернета.

Монумент был установлен в 2014 году в пекинском парке «Чаоян» по инициативе и при участии известного китайского скульптора Юаня Сикуня. Именно он стал автором скульптуры и лично воплотил свой замысел в граните. Как ранее сообщалось, Сикун неоднократно подчёркивал, что творчество Абая олицетворяет идеи дружбы и мира между народами.

На видео видно, как молодой китаец аккуратно и с уважением протирает памятник влажной салфеткой. Пользователи социальных сетей отметили его жест как достойный пример отношения к культурным символам и выразили благодарность за проявленное внимание к национальному наследию Казахстана.

Юань Сикун в интервью подчеркивал, что его вдохновляло наблюдать, как люди приходят к монументу, приносят цветы и читают произведения Абая, что, по его словам, говорит о глубоком почтении к личности поэта даже за пределами родной страны.

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