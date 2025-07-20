Минсельхоз ответил на опасения о безопасности мяса сайги

В министерстве сельского хозяйства Казахстана прокомментировали заявления о потенциальной опасности мяса сайги, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро .

Фото Министерства сельского хозяйства РК

Комитет ветеринарного контроля и надзора при министерстве сельского хозяйства РК прокомментировал заявления сельхозблогера Кирилла Павлова, который накануне выразил сомнение в безопасности мяса сайгаков, ссылаясь на возможные риски заражения опасными болезнями.

В ведомстве заверили, что регулированием численности сайгаков занимаются сотрудники РГКП «Охотзоопром». После отстрела туши помещают в рефрижераторы и доставляют на специализированные объекты убоя, где соблюдаются все ветеринарно-санитарные требования. Национальный референтный центр по ветеринарии регулярно проводит эпизоотический мониторинг всей популяции сайгаков, чтобы исключить наличие таких заболеваний, как чума мелких жвачных, ящур, бруцеллез, пастереллез и сибирская язва.

Кроме того, ветеринарная служба ведёт постоянный мониторинг сельскохозяйственных животных в районах, где пастбища и водопои пересекаются с ареалом обитания сайгаков. В целях безопасного обращения с продукцией разработаны и применяются национальные стандарты СТ РК «Мясо сайги тушеное. Технические условия» и СТ РК «Мясо сайги в тушах и полутушах. Общие технические условия».

В процессе регулирования численности задействованы 24 объекта убоя, расположенные в шести областях страны. Все эти объекты обеспечены помещениями для забоя, холодильным оборудованием, средствами для подвешивания туш, а также водоснабжением.

После поступления туш на объекты убоя их осматривают ветеринарные врачи, мясо проходит ветеринарно-санитарную экспертизу и обязательные исследования: органолептический осмотр туши, внутренних органов и головы со вскрытием всех доступных лимфатических узлов и разрезами внутренних органов; проба варкой; исследование на финноз (цистицеркоз); определение общего радиационного фона проб. В случае соответствия туш ветеринарным требованиям производится их дальнейшая разделка и переработка, а отходы утилизируются", – рассказали в ведомстве.

Как уточнили в Минсельхозе, вся продукция сопровождается ветеринарной справкой, в которой указывается происхождение туши, регион добычи, безопасность и качество. Согласно статье 22 Закона РК «О ветеринарии», реализация продукции животного происхождения без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы запрещена.

На всех объектах внутренней торговли ежедневно осуществляется контроль: ветеринарные инспекторы проверяют наличие ветеринарной документации, клейма с объекта убоя, соблюдение температурного режима при транспортировке, а также результаты лабораторных исследований.

В министерстве подчеркнули, что приобретать мясо сайги следует только в специально отведённых местах и при наличии всех необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Это является гарантией его пищевой и санитарной безопасности.