Минздрав назвал самые популярные у казахстанцев лекарства

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Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало перечень самых продаваемых лекарств в стране. Согласно официальной информации, лидером по объёму продаж стал парацетамол – за год аптеки страны реализовали около 3 миллионов упаковок этого препарата.

Помимо парацетамола, в пятёрку самых востребованных маркированных препаратов вошли также хлорид натрия, этиловый спирт, ацетилсалициловая кислота и Цитрамон П.

По данным министерства, наибольший спрос на лекарства фиксируется во вторник и среду. К концу недели интерес покупателей снижается, достигая минимума в воскресенье, который стабильно остаётся самым «тихим» днём по количеству продаж. Затем цикл повторяется: в понедельник спрос начинает расти и вновь достигает пика в середине недели.

В минздраве напомнили, что в Казахстане внедрена система обязательной маркировки и прослеживаемости лекарственных средств. Благодаря этому каждая упаковка препарата отслеживается на всех этапах – от производства до отпуска в аптеке. Это, по словам представителей ведомства, не только повысило уровень прозрачности и контроля на рынке, но и обеспечило потребителям большую безопасность.

Это также позволяет анализировать реальные данные о том, когда и какие препараты покупают казахстанцы, - сообщили в минздраве.

Всего за год в Казахстане было промаркировано 417 миллионов упаковок медикаментов, что составляет более 60 процентов от всего объёма фармацевтического рынка страны.