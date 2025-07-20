Жара и пожароопасность: прогноз на 20 июля по регионам Казахстана

Сегодня в большинстве регионов Казахстана ожидается сильная жара с температурой воздуха до +42 °C. В ряде областей возможны пыльные бури и порывистый ветер до 25 м/с. Из-за засушливых условий сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность, сообщает Lada.kz со ссылкой на на пресс-службу РГП "Казгидромет".