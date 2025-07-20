Жара и пожароопасность: прогноз на 20 июля по регионам Казахстана

Сегодня в большинстве регионов Казахстана ожидается сильная жара с температурой воздуха до +42 °C. В ряде областей возможны пыльные бури и порывистый ветер до 25 м/с. Из-за засушливых условий сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность, сообщает Lada.kz со ссылкой на на пресс-службу РГП "Казгидромет".
По данным РГП «Казгидромет», 20 июля в 17 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары — в отдельных районах температура воздуха достигнет +42 °C.
Мангистауская область: жара до +38…40 °C, чрезвычайная пожароопасность в Актау и других районах.
Алматинская область (юг, горы): грозы, ветер с порывами до 15–20 м/с; в Конаеве — жара до +36…38 °C.
Туркестанская область и Шымкент: до +42 °C, возможны пыльные бури, сильный ветер, высокая пожарная опасность.
Кызылординская область: пыльные бури, ветер до 25 м/с, чрезвычайная пожароопасность, температура до +42 °C.
Улытау, Карагандинская, Акмолинская, Павлодарская и другие области: сильный ветер до 20 м/с, местами дожди и грозы, высокая и чрезвычайная пожароопасность.
Восточно-Казахстанская область: ночью и днём местами грозы, возможен град, ветер до 25 м/с; высокая и локально чрезвычайная пожароопасность.
Абайская область: грозы, шквалы, град, ветер до 28 м/с, жара до +35…36 °C; местами чрезвычайная пожарная опасность.
Жамбылская, Актюбинская, Атырауская области: жара до +35…39 °C, местами грозы и шквалы; высокая/чрезвычайная пожароопасность.
Северные области (Костанайская, Северо-Казахстанская): утренний туман, дневной ветер до 20 м/с, жара до +35 °C, высокая пожароопасность.
Алматы: до +36…38 °C, переменная облачность, ветер до 13 м/с, без осадков.
Шымкент: температура до +41 °C, переменная облачность, ветер северо-восточный 8–13 м/с.
Астана: прохладнее, +21…23 °C, ветер до 14 м/с, без осадков.
Избегайте длительного пребывания на солнце в период с 12:00 до 16:00.
Используйте головные уборы, лёгкую одежду, пейте больше воды.
При поездках за город выбирайте затенённые участки, избегайте разведения костров.
Будьте внимательны в условиях высокой пожарной опасности, особенно в засушливых районах.
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