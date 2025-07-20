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20.07.2025, 09:34

Атырауская долина лотосов открывает сезон: фестиваль стартует с 26 июля

Новости Казахстана 0 480

С 26 июля по 26 августа в селе Тениз Курмангазинского района пройдет культурно‑туристический фестиваль LOTUS FEST‑2025, приуроченный к периоду цветения лотосов. Туристов ждут прогулки на лодках, выставки, юрты и концерты. Это мероприятие включено в календарь событийного туризма Министерства туризма и спорта Казахстана, сообщает  Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

С 26 июля по 26 августа Курмангазинский район Атырауской области станет центром внимания: здесь состоится LOTUS FEST‑2025 — масштабный фестиваль, приуроченный к одному из самых живописных природных явлений страны — массовому цветению лотоса в устье реки Кигаш. Это событие включено в официальный календарь событийного туризма Казахстана.

Лотосовая долина охватывает порядка 5 тысяч гектаров и представляет собой охраняемую природную зону, где произрастают редкие растения, занесенные в Красную книгу. Цветение начинается в середине июля и продолжается до конца августа. В этот период в регион ежедневно прибывают от 50 до 500 туристов — в зависимости от дня и популярности мероприятия.

Во время фестиваля предусмотрены водные экскурсии на лодках по цветущим зарослям. Это позволяет гостям буквально прикоснуться к уникальной флоре региона. Помимо природных красот, туристов ждёт насыщенная культурная программа:

  • выставки и мастер-классы по народным ремёслам;

  • этноаул с традиционными юртами и блюдами казахской кухни;

  • концертная программа с участием звёзд казахстанской эстрады;

  • турниры и показательные выступления по национальным видам спорта — казакша курес, стрельба из лука, асык ату, перетягивание каната и другим.

Высота стеблей лотоса может достигать 1,5–2 метров, диаметр листьев — до 60 сантиметров. Их форма и нежные лепестки создают завораживающее зрелище, а аромат цветков сравнивают с сиренью. Лепестки обладают уникальными водоотталкивающими свойствами, и многие туристы отмечают, что цветущая долина напоминает сказку.

Однако природная красота требует бережного отношения. Несмотря на растущий туристический поток, инфраструктура остаётся ограниченной: не хватает санитарных зон, точек питания и информационных указателей. Кроме того, фиксируются случаи вандализма — вырывания и повреждения лотосов. За подобные действия предусмотрен штраф до 1,5 миллиона тенге. Туристам об этом сообщают заранее.

Власти района совместно с представителями бизнеса и депутатами обсуждают развитие экотуристической инфраструктуры. Среди предлагаемых инициатив — строительство туристических баз, установка комфортных юрт с системами охлаждения, развитие сервисов и усиление охраны особо охраняемых территорий.

Рекомендации для туристов

  • Не рвите лотосы и не наносите ущерб окружающей среде.

  • Выбирайте официальных туроператоров с инструктажем и лицензией.

  • Соблюдайте правила поведения на воде, не забывайте про солнцезащиту и питьевой режим.

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