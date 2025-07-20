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20.07.2025, 10:01

Налоговая революция для казахстанских водителей: кого пощадят, а кто заплатит больше

Новости Казахстана 0 1 232

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс. Он предусматривает значительное снижение налога на автомобили старше 10 лет, а также вводит акциз в 10% на легковые машины стоимостью от 74,6 миллиона тенге и выше, сообщает Lada.kz со ссылкой на Кolesa.kz.

 

Фото: avtostat-info.com
Фото: avtostat-info.com

Снижение налога для старых автомобилей

Согласно пункту 8 статьи 565 нового Налогового кодекса, с 2026 года при расчёте налога на легковые автомобили будет применяться понижающий коэффициент в зависимости от возраста машины. Речь идёт об автомобилях, используемых свыше 10 лет:

  • от 11 до 20 лет включительно — коэффициент 0,7 (то есть скидка 30% от базовой ставки);

  • от 21 года и старше — коэффициент 0,5 (скидка 50%).

Таким образом, владельцы автомобилей возрастом более 10 лет смогут платить налог в уменьшенном размере. Это нововведение призвано учесть амортизацию транспортных средств и снизить налоговую нагрузку на владельцев старых машин.

Акциз для автомобилей стоимостью свыше 74 млн тенге

Наряду с налоговыми льготами, новый кодекс вводит и ужесточение для владельцев дорогостоящих транспортных средств. В статьях 536 и 537 закреплено, что легковые автомобили, стоимость которых превышает 18 000-кратный месячный расчетный показатель (МРП), отнесены к подакцизным товарам.

С 1 января 2026 года на такие машины будет взиматься акциз в размере 10% от стоимости. Причём уплатить акциз потребуется:

  • при первичной постановке автомобиля на учёт;

  • при каждой последующей продаже внутри страны.

Как рассчитывается стоимость и кто попадёт под налог

Окончательный размер МРП на 2026 год пока не утверждён, однако согласно прогнозу правительства, он может составить 4 148 тенге. Это означает, что под акциз подпадают автомобили стоимостью от 74 664 000 тенге и выше.

Метод определения стоимости зависит от ситуации:

  • для ввозимых автомобилей — по счёт-фактуре (инвойсу);

  • для автомобилей, уже зарегистрированных в Казахстане и реализуемых на вторичном рынке — по договору купли-продажи.

Таким образом, каждая сделка с автомобилем, чья стоимость превышает установленный порог, будет сопровождаться обязательной уплатой акциза.

Что это значит для автовладельцев

Новый налоговый подход имеет двойной эффект. С одной стороны, он делает содержание старых автомобилей более доступным за счёт налоговых скидок. С другой — увеличивает налоговую нагрузку на владельцев премиум-сегмента и дорогих транспортных средств.

Эти меры могут повлиять на рынок: повысить привлекательность подержанных машин и снизить спрос на люксовые авто внутри страны, особенно при перепродаже.

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