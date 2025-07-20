Алиев о крушении самолёта AZAL в Актау: Баку готовит международное досье против России

Азербайджан спустя семь месяцев после инцидента не получил официальных объяснений от Москвы и намерен добиваться справедливости через международный суд, сообщает Lada.kz со ссылкой на Report .

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Отсутствие ответа со стороны России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что российские власти до сих пор не предоставили официального ответа по поводу инцидента с пассажирским самолётом Embraer 190 авиакомпании AZAL, который был повреждён вблизи города Актау в Казахстане. С момента происшествия прошло более полугода.

— «К сожалению, мы не получили никакого ответа от российских официальных лиц по этому поводу, хотя уже прошло семь месяцев. Для нас всё ясно. Мы знаем, что произошло, и можем это доказать. И мы знаем, что российские официальные лица тоже знают, что произошло», — сказал Алиев во время III Шушинского глобального медиафорума.

Претензии Баку: признание вины и компенсации

Алиев подчеркнул, что Азербайджан требует справедливости и ответственности:

— «Наши просьбы и требования абсолютно естественны: признать эту катастрофу как вину, наказать тех, кто сбил наш самолёт, выплатить компенсации семьям погибших, пострадавшим и авиакомпании AZAL — за потерю самолёта», — добавил он.

Самолёт удалось посадить — благодаря мужеству экипажа

Президент также выразил признательность пилотам, сумевшим совершить посадку в экстремальной ситуации. По его словам, благодаря их профессионализму, воздушное судно не было окончательно потеряно.

— «Как только мы направили группу на место происшествия, они сразу же доложили и засняли, что фюзеляж самолета был весь в отверстиях. Внутри находились два человека, раненых осколками», — рассказал он.

Версия о «украинском дроне» названа абсурдной

Алиев жёстко раскритиковал озвученные предположения о возможной атаке украинского беспилотника. Он назвал такие версии нелепыми:

— «Было два нападения на самолёт. Так что представьте себе: украинский дрон прилетает, наводится на азербайджанский самолёт, поражает его, падает, а потом снова атакует. Это история для детского сада», — заявил лидер страны.

Воздушное пространство перекрыли с опозданием

Президент Азербайджана отметил, что воздушное пространство России в момент атаки не было закрыто, несмотря на угрозу. Оно было перекрыто только спустя несколько минут после инцидента.

Он также упомянул операцию под условным названием «Ковер», в ходе которой, по его словам, и произошло закрытие воздушного пространства.

Переписка с российским Следственным комитетом не даёт результатов

Алиев сообщил, что генеральная прокуратура Азербайджана регулярно направляет письма главе Следственного комитета России. Однако все обращения получают лишь стандартный ответ о продолжающемся расследовании.

— «Мы будем ждать, когда оно завершится, но я считаю, что такое поведение контрпродуктивно. Это не приведёт к тому, что мы забудем. Мы не забудем», — подчеркнул президент.

Баку готовит досье для международных судебных инстанций

По словам Ильхама Алиева, Азербайджан уже уведомил российскую сторону о намерении обратиться в международные судебные органы. Сейчас ведётся подготовка соответствующего досье.

— «Мы понимаем, что это может занять время. В деле Boeing малайзийской авиакомпании это заняло более десяти лет. Мы готовы ждать десять лет, но справедливость должна восторжествовать», — заявил он.

Нерешённый конфликт влияет на отношения между странами

Президент Азербайджана также выразил сожаление, что ситуация остаётся подвешенной и негативно отражается на двусторонних отношениях между Баку и Москвой. Он подчеркнул, что отсутствие ясности в таком серьёзном вопросе не способствует развитию конструктивного диалога.