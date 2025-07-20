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20.07.2025, 12:56

Китай вложил рекордные миллиарды в Казахстан — больше, чем в любую другую страну

Новости Казахстана 0 811

Китай активизирует экономическое присутствие в рамках глобальной инициативы «Один пояс, один путь», стартовавшей в 2013 году. Согласно данным, опубликованным Financial Times, в первой половине 2025 года Казахстан стал крупнейшим получателем китайских инвестиций среди всех стран-участниц проекта, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Общий объем сделок превысил $124 млрд

Как говорится в исследовании, проведенном австралийским Университетом Гриффита совместно с китайским Центром зеленого финансирования и развития, объем новых контрактов китайских компаний в странах «Одного пояса» достиг рекордных $124 млрд за первые шесть месяцев текущего года. Эти средства были распределены по 176 инвестиционным и строительным сделкам.

Общий объем вложений, накопленных с момента старта инициативы, теперь превышает $1,3 трлн. Из них $775 млрд приходится на строительные контракты, а $533 млрд — на нефинансовые инвестиции. При этом эксперты подчеркивают, что в 2025 году заключено несколько сделок на сумму более $10 млрд, что делает текущий год особенно показательным.

Казахстан — основной партнер Китая по инвестициям в 2025 году

Среди всех стран-участниц «Одного пояса» наибольший объем китайских капиталовложений пришелся на Казахстан. За полгода республика привлекла $23 млрд инвестиций. Это делает её лидером по объему полученных средств в рамках китайской инициативы в 2025 году.

Особое внимание китайские инвесторы уделили возобновляемой энергетике и экологическим проектам — в эти сферы было направлено $10 млрд. Еще $25 млрд пришлись на традиционные отрасли — металлургию, угольную и горнодобывающую промышленность.

Китай закрепляет экономическое влияние в регионе

По мнению аналитиков, резкое увеличение вложений свидетельствует о стремлении Китая усилить экономическое влияние в ключевых регионах, включая Центральную Азию. Казахстан в этом контексте рассматривается как стратегический партнер благодаря своему географическому положению, природным ресурсам и транзитному потенциалу.

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