Казахстанцев предупреждают: Zeekr поймали на продаже «новых» машин с пробегом

Премиальный автобренд Zeekr, являющийся подразделением китайской корпорации Geely, оказался в центре громкого скандала. Как сообщает издание China Securities Journal, с мая 2025 года компания реализовывала в нескольких городах КНР автомобили, которые ранее уже были поставлены на учёт и застрахованы. Речь идет о поставках в такие города, как Гуйян, Чунцин и Гуанчжоу, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

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Суть скандала: «новые» автомобили уже были зарегистрированы и застрахованы

Покупателям предлагались машины со скидкой, однако без пояснения, что транспортные средства уже имели историю эксплуатации. В ряде случаев автомобили 2024 года продавались как модели 2025 года, а платежи направлялись на сторонние счета через поддельные сайты, внешне схожие с официальным порталом Zeekr.

«Нулевой пробег» и скрытая регистрация: в чём суть схемы

Основная претензия заключается в том, что автомобили, выдаваемые за абсолютно новые, фактически уже имели оформленные документы – регистрацию и страховку. Это означает, что с юридической точки зрения они считались бывшими в употреблении. Тем не менее, покупатели не получали полной информации о таком статусе.

В некоторых случаях данные о владельцах были подменены: в документации фигурировали сторонние организации или другие юридические лица. Подобные действия могут свидетельствовать о наличии отлаженной схемы, целью которой было скрыть факт предыдущей регистрации.

Резкий рост продаж в Китае: совпадение или звено цепи?

Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в декабре 2024 года продажи Zeekr в городах Шэньчжэнь и Сямэнь увеличились более чем на 86% и 90% соответственно. Возникают подозрения, что это могло быть связано с намеренным завышением статистики: часть автомобилей якобы продавалась, но затем перепродавалась через другие каналы с фиктивным "обнулением" пробега.

Роль в этой схеме, по данным расследования, могла сыграть компания Xiamen Jianfa Auto – региональный партнёр Zeekr. Именно она, предположительно, оформляла страховки и регистрировала автомобили до их повторной реализации. Это создает основания считать, что действия имели системный характер.

Последствия для казахстанского рынка: что стоит учитывать покупателям

Бренд Zeekr активно продвигается в Казахстане, предлагая электромобили в премиальном сегменте. Однако подобные скандалы могут нанести серьёзный удар по доверию со стороны потребителей:

Риски потери доверия : В случае подтверждения информации, покупатели как в Китае, так и в других странах, включая Казахстан, могут отказаться от бренда, опасаясь скрытых махинаций.

Необходимость прозрачности : Для казахстанского авторынка подобный инцидент – напоминание о важности открытости и достоверности информации при продаже автомобилей, особенно завозимых по неофициальным каналам.

Осторожность при покупке: Потенциальным покупателям Zeekr стоит внимательно изучать документы на автомобиль, особенно если цена подозрительно занижена.

Комментарий эксперта: репутация — ключ к успеху

Автомобильный эксперт Михаил Быстров, комментируя ситуацию, отметил, что подобные схемы представляют серьёзную угрозу для репутации бренда. По его словам, Zeekr, позиционирующий себя как премиум-марка, обязан соблюдать высокий уровень прозрачности и доверия.

«Репутация зарабатывается годами, а теряется в одночасье. Если информация о продаже бывших в эксплуатации авто подтвердится, бренду придётся приложить немало усилий для восстановления доверия клиентов», — подчеркнул эксперт.

Также он призвал казахстанских автолюбителей проявлять осторожность, особенно при покупке автомобилей по сниженной цене. Проверка VIN-кода, истории регистрации и документов — необходимые меры, которые помогут избежать неприятных сюрпризов.

Вывод

История с Zeekr в Китае – тревожный сигнал не только для потребителей, но и для дистрибьюторов и дилеров на казахстанском рынке. Покупка автомобиля должна быть прозрачной и честной сделкой. Любые схемы, направленные на манипуляцию документами или статистикой, подрывают доверие к бренду и наносят урон всей отрасли.