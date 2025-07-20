В Казахстане полицейские спасли россиян от семейной трагедии

Полицейские Аягозского районного отдела полиции (ВКО) оказали помощь туристам из России, которые сообщили о пропаже своих детей. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Казахстана, дети были найдены целыми и невредимыми, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канале ведомства.

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Как произошло происшествие

Семья из России находилась в пути и сделала остановку в одном из населённых пунктов Аягозского района. Пока родители занимались ремонтом автомобиля на шиномонтаже, дети остались под присмотром бабушки и вышли с ней во двор рядом с домом. Спустя короткое время женщина потеряла внуков из виду.

Оперативные действия полиции

После того как родители обнаружили пропажу, они незамедлительно обратились за помощью по номеру 102. На вызов быстро отреагировали патрульные и участковые полицейские. Сотрудники полиции оперативно начали поиски и вскоре нашли детей в одном из соседних дворов. Мальчики были в порядке и были немедленно переданы родителям.

Благодарность от туристов

Супружеская пара из России выразила благодарность казахстанским полицейским за оперативную помощь, профессионализм и чуткое отношение. В МВД подчеркнули, что благодаря быстрой реакции удалось избежать серьёзных последствий.