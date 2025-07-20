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20.07.2025, 15:09

КСК в Казахстане подлежат перерегистрации до 17 июля 2026 года – стартует жилищная реформа

Новости Казахстана 0 1 534

С 17 июля 2025 года в Казахстане вступили в силу поправки, упразднившие форму «простого товарищества» для управления многоквартирными домами. Кооперативы собственников квартир (КСК) должны пройти обязательную перерегистрацию до 17 июля 2026 года. Теперь они будут действовать как некоммерческие организации с жёсткими требованиями к прозрачности и подотчётности, сообщает Lada.kz. со сылкой на  Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Президент Казахстана подписал закон, предусматривающий масштабную реформу в сфере управления многоквартирными домами. Согласно новым правилам, форма «простого товарищества» исключается, и в стране остаются только две официальные формы управления: объединение собственников имущества (ОСИ) и непосредственное совместное управление (НСУ).

КСК, ранее действовавшие как самостоятельная форма, теперь обязаны пройти перерегистрацию до 17 июля 2026 года. После этого срока они смогут функционировать только как некоммерческие организации, работающие строго по типовому уставу. Все доходы таких организаций должны направляться исключительно на обслуживание и управление жилым фондом.

Также вводится новый статус — «субъект управления кондоминиума». Это может быть управляющая компания, профессиональный управдом или КСК, если они прошли соответствующую квалификацию. Таким образом, сами КСК превращаются из форм самоуправления в обслуживающие структуры.

Существенные изменения коснулись и порядка выборов. Председатель ОСИ теперь избирается сроком до трёх лет, тогда как ранее срок полномочий составлял всего один год. Это позволит обеспечить большую устойчивость и ответственность в управлении домами.

Реформа также предусматривает обязательную регистрацию кондоминиумов со стороны застройщиков — сразу после продажи первой квартиры. Кроме того, протоколы собраний жильцов отныне признаются официальными документами. Их подделка влечёт за собой юридическую ответственность.

Жилищные инспекции получили полномочия по проверке деятельности управленцев, контролю за содержанием домов и соблюдением новых правил. С их стороны предусмотрены регулярные аудиты и проверки.

Ужесточены и меры административной ответственности. Например, за несвоевременное открытие счетов, непредоставление отчётности и отказ от документации предусмотрен штраф до 50 МРП (примерно 196 600 тенге). За грубые нарушения, связанные с подачей или сокрытием документации, — до 200 МРП (393 200 – 786 400 тенге).

Также уточнён налоговый статус. КСК и ОСИ признаются некоммерческими организациями, и их услуги освобождаются от НДС. В будущем планируется ввести налоговые льготы и упрощение процедур регистрации для таких организаций.

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