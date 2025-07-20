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20.07.2025, 16:42

Россия предлагает легализовать тонировку боковых стекол во всех странах ЕАЭС - Казахстан пока против

Новости Казахстана 0 647

Россия выступила с предложением разрешить использование тонировки на боковых стеклах автомобилей на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С соответствующим обращением в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) выступил глава комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике Ярослав Нилов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: dishcuss.com
Фото: dishcuss.com

Обоснование предложения: жара и ослепление водителей

В обращении к председателю коллегии ЕЭК Бакытжану Сагинтаеву Нилов указал на то, что в ряде регионов стран ЕАЭС температура воздуха в летний период достигает 30–40 градусов и выше. По его словам, это создает неблагоприятные условия для водителей: прямые солнечные лучи не только повышают температуру в салоне, но и затрудняют обзор.

«Это представляет угрозу безопасности дорожного движения: водитель вынужден отвлекаться на погодные условия», — отметил Нилов.

Казахстан также поднимал вопрос о тонировке, но поддержки не получил

Аналогичная инициатива обсуждалась и в Казахстане. В июне 2025 года депутаты партии Respublica предложили разрешить тонировку передних боковых стекол автомобилей. При этом предлагалось взимать с автовладельцев специальный сбор — 50 МРП, что эквивалентно 196 600 тенге или примерно $370.

Однако в Министерстве внутренних дел Казахстана идею не поддержали. Там выразили опасения, что тонированные стекла усложнят контроль за соблюдением правил дорожного движения. В частности, сотрудникам полиции будет труднее визуально определить, пристегнут ли водитель ремнем безопасности или использует ли он телефон во время движения.

Будет ли инициатива реализована — пока неизвестно

Пока не сообщается, как отреагирует ЕЭК на российское предложение. Однако тема остается актуальной, особенно в условиях жаркого климата, характерного для многих стран ЕАЭС. Решение может повлиять на единые правила дорожного движения на пространстве экономического союза и вызвать новые обсуждения среди законодателей и общественности.

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