Цена карьеры — миллион: коррупционный скандал с участием чиновника в Казахстане

Бывший руководитель городского отдела образования Кызылорды осуждён на три года лишения свободы за получение взятки. Он требовал миллион тенге за содействие в трудоустройстве в школу, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Взял за «помощь» в устройстве на работу

Как сообщили в пресс-службе суда Кызылординской области, фигурантом дела стал экс-глава городского отдела образования. Следствие установило, что он получил от гражданина миллион тенге за обещание содействовать его трудоустройству на должность педагога-организатора в одной из школ города.

Сначала чиновник взял 500 тысяч тенге наличными, а оставшуюся сумму – еще полмиллиона – получил позже, у себя дома.

Осуждён по статье о получении взятки

Суд признал бывшего госслужащего виновным по статье 366, часть 2 Уголовного кодекса РК – «Получение взятки». В качестве наказания ему назначено три года лишения свободы.

Также суд лишил осуждённого права работать в государственных органах, акиматах, судебной системе и Национальном банке Республики Казахстан — пожизненно.

Отбывать срок будет в колонии средней безопасности

Согласно решению суда, наказание мужчина будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.