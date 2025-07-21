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21.07.2025, 06:36

ЕНПФ: тысячи казахстанцев не знают, что стали наследниками

Новости Казахстана 0 2 407

Почти 250 тысяч человек в Казахстане имеют право на пенсионные накопления, оставшиеся в ЕНПФ, но до сих пор не обратились за ними. Общая сумма таких «зависших» средств превышает 37 миллиардов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Не востребовано: миллиарды тенге остаются на счетах умерших вкладчиков

По словам финансиста Нурлана Кужахметова, в Едином накопительном пенсионном фонде Казахстана (ЕНПФ) скопилась внушительная сумма средств, которая давно подлежит выплате наследникам. Однако около 150 тысяч человек, умерших за последние годы, оставили после себя пенсионные накопления, за которыми их родственники так и не обратились.

Механизм получения этих денег прост — нужно оформить право на наследство у нотариуса. До тех пор, пока не предъявлены соответствующие документы, средства продолжают числиться на индивидуальных счетах в ЕНПФ. Но важно помнить: если деньги долгое время остаются невостребованными, государство может признать их бесхозными через суд.

Кто еще может претендовать на выплаты?

Помимо наследников умерших вкладчиков, право на получение средств имеют и другие категории:

  • Около 60 тысяч человек, покинувших Казахстан — даже если они сменили гражданство или проживают за границей, они все еще могут получить свои пенсионные накопления.

  • Примерно 56 тысяч граждан, достигших пенсионного возраста, но по каким-либо причинам не оформивших пенсию. Эти лица вправе обратиться в фонд в любой момент.

  • Родственники умерших вкладчиков, которые по каким-то причинам не знали или забыли о необходимости вступить в наследство.

Как получить накопления из ЕНПФ?

Процедура получения пенсионных накоплений по наследству достаточно прозрачна. Для этого необходимо:

  1. Проверить, был ли у умершего родственника счет в ЕНПФ.

  2. Обратиться к нотариусу — только он имеет право оформить свидетельство о праве на наследство.

  3. Подать заявление в ЕНПФ с приложением нотариальных документов для перевода средств.

  4. Неважно, где вы живете — получить накопления можно вне зависимости от гражданства или места проживания, включая случаи, когда заявитель находится за границей.

Возможность, которую нельзя упускать

По текущему курсу сумма в 37 миллиардов тенге эквивалентна примерно 70 миллионам долларов США. Эти деньги уже сегодня могут быть возвращены их законным владельцам — нужно лишь знать о своем праве и предпринять необходимые шаги.

ЕНПФ призывает граждан не откладывать оформление документов и проверить, не являются ли они потенциальными наследниками средств, оставленных на пенсионных счетах. Возможно, часть этих денег принадлежит именно вам или вашим близким.

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