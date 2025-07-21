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21.07.2025, 06:50

Декларация по форме 270: налоговики объяснили, как казахстанцам правильно заполнять строку B3

Новости Казахстана 0 1 248

С 2025 года в Казахстане расширился перечень лиц, обязанных сдавать декларацию о доходах и имуществе по форме 270. Документ необходим для контроля прироста активов граждан и повышения прозрачности в части личных доходов. Однако у многих возникают вопросы по заполнению отдельных строк, особенно строки B3, которая, как оказалось, не так однозначна, как кажется, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Что представляет собой форма 270

Форма 270 — это ежегодная отчетность о доходах, имуществе и их изменениях. Она подается после входной декларации по форме 250. С 2025 года форма 270 стала основной декларацией, так как форма 240 больше не применяется.

Кто обязан сдавать форму 270

Сдача этой формы обязательна для следующих категорий граждан:

  • Индивидуальные предприниматели и руководители юридических лиц

  • Супруги предпринимателей

  • Граждане, купившие имущество за границей, если ранее подавали форму 250

  • Госслужащие, работники госсектора и квазигоссектора, а также их супруги (начиная с 2021 года)

С 2025 года к ним добавились:

  • Крупные участники банков, страховых и финансовых организаций и их супруги

  • Руководители и учредители компаний, владеющие более 10% акций

  • Адвокаты, нотариусы, частные судебные исполнители и другие лица с частной практикой

  • Граждане, владеющие имуществом за рубежом

  • Лица, получающие доход, облагаемый налогом самостоятельно

  • Те, кто приобрел имущество на сумму свыше 20 000 МРП в Казахстане или за его пределами

  • Кандидаты на статус крупных участников банков

Для остальных граждан форма 250 больше не требуется, но они могут подать ее добровольно — например, для подтверждения легальности доходов или участия в декларировании в будущем.

Строка B3: где прячется подводный камень

Многие считают, что строка B3 в декларации 270 предназначена для указания доходов по трудовому договору или договору гражданско-правового характера. Поэтому туда нередко вносят зарплаты, гонорары, выплаты от казахстанских компаний.

Однако это распространенная ошибка.

Согласно пояснениям налоговой службы и данным из Приложения 4 к Приказу №927, а также архивной редакции Налогового кодекса, строка B3 предназначена исключительно для сотрудников казахстанских консульств, посольств и некоторых международных организаций, работающих за границей.

Иначе говоря, рядовые граждане, работающие в Казахстане, не должны заполнять эту строку, даже если получают доход по трудовому договору или ГПХ.

Что делать, если ошибка уже допущена

Если вы ранее уже сдавали форму 270 и указали в строке B3 свою заработную плату, необходимо:

  • Проверить копию поданной декларации

  • В случае ошибки — обратиться в налоговые органы для корректировки сведений

На первый взгляд, это может показаться несущественным, но неправильно заполненная строка может повлечь за собой:

  • Требование предоставить письменные пояснения

  • Штрафные санкции за недостоверные данные

Важно: проверяйте инструкции и пользуйтесь официальными источниками

Форма 270 — важный элемент всеобщего декларирования. Поэтому при заполнении документа необходимо строго руководствоваться инструкциями налоговых органов и избегать самодеятельности. Особенно это касается пунктов, имеющих специфическое назначение, как строка B3.

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