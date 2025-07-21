Декларация по форме 270: налоговики объяснили, как казахстанцам правильно заполнять строку B3

С 2025 года в Казахстане расширился перечень лиц, обязанных сдавать декларацию о доходах и имуществе по форме 270. Документ необходим для контроля прироста активов граждан и повышения прозрачности в части личных доходов. Однако у многих возникают вопросы по заполнению отдельных строк, особенно строки B3, которая, как оказалось, не так однозначна, как кажется, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: gov.kz

Что представляет собой форма 270

Форма 270 — это ежегодная отчетность о доходах, имуществе и их изменениях. Она подается после входной декларации по форме 250. С 2025 года форма 270 стала основной декларацией, так как форма 240 больше не применяется.

Кто обязан сдавать форму 270

Сдача этой формы обязательна для следующих категорий граждан:

Индивидуальные предприниматели и руководители юридических лиц

Супруги предпринимателей

Граждане, купившие имущество за границей , если ранее подавали форму 250

Госслужащие, работники госсектора и квазигоссектора, а также их супруги (начиная с 2021 года)

С 2025 года к ним добавились:

Крупные участники банков, страховых и финансовых организаций и их супруги

Руководители и учредители компаний , владеющие более 10% акций

Адвокаты, нотариусы, частные судебные исполнители и другие лица с частной практикой

Граждане, владеющие имуществом за рубежом

Лица, получающие доход, облагаемый налогом самостоятельно

Те, кто приобрел имущество на сумму свыше 20 000 МРП в Казахстане или за его пределами

Кандидаты на статус крупных участников банков

Для остальных граждан форма 250 больше не требуется, но они могут подать ее добровольно — например, для подтверждения легальности доходов или участия в декларировании в будущем.

Строка B3: где прячется подводный камень

Многие считают, что строка B3 в декларации 270 предназначена для указания доходов по трудовому договору или договору гражданско-правового характера. Поэтому туда нередко вносят зарплаты, гонорары, выплаты от казахстанских компаний.

Однако это распространенная ошибка.

Согласно пояснениям налоговой службы и данным из Приложения 4 к Приказу №927, а также архивной редакции Налогового кодекса, строка B3 предназначена исключительно для сотрудников казахстанских консульств, посольств и некоторых международных организаций, работающих за границей.

Иначе говоря, рядовые граждане, работающие в Казахстане, не должны заполнять эту строку, даже если получают доход по трудовому договору или ГПХ.

Что делать, если ошибка уже допущена

Если вы ранее уже сдавали форму 270 и указали в строке B3 свою заработную плату, необходимо:

Проверить копию поданной декларации

В случае ошибки — обратиться в налоговые органы для корректировки сведений

На первый взгляд, это может показаться несущественным, но неправильно заполненная строка может повлечь за собой:

Требование предоставить письменные пояснения

Штрафные санкции за недостоверные данные

Важно: проверяйте инструкции и пользуйтесь официальными источниками

Форма 270 — важный элемент всеобщего декларирования. Поэтому при заполнении документа необходимо строго руководствоваться инструкциями налоговых органов и избегать самодеятельности. Особенно это касается пунктов, имеющих специфическое назначение, как строка B3.