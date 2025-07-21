Казахстанцам придётся платить больше: Нацбанк «упаковал» золото - сколько теперь стоит слиток

После весеннего перерыва Национальный банк Казахстана вновь открыл доступ к золотым слиткам для банков и обменных пунктов. Однако с возвращением драгоценного металла на рынок пришли и новые условия, повлиявшие на его стоимость, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Во второй половине весны 2025 года золотые слитки временно исчезли из обменных пунктов Казахстана. Причиной стало приостановление их продаж со стороны Национального банка. В официальных комментариях регулятор объяснял это «особенностями производственно-логистического цикла». Тогда предполагалось, что продажи будут восстановлены к концу второго квартала.
Сейчас золото вновь появилось в свободной продаже. Однако, как сообщил президент Ассоциации обменных пунктов Арчин Галимбаев, слитки стали дороже. Нацбанк начал включать в конечную цену не только стоимость самого металла, но и упаковки.
По словам Галимбаева:
Ранее обменные пункты приобретали золото по курсу Нацбанка — например, 57 024 тенге за грамм.
Теперь к этой сумме прибавляется стоимость упаковки, которая зависит от веса слитка.
Примеры:
5-граммовый слиток: при базовой цене 285 120 тенге упаковка обойдётся в 6 000 тенге, то есть покупатель заплатит в среднем на 1 200 тенге больше за каждый грамм.
100-граммовый слиток: упаковка стоит 12 000 тенге, что добавляет лишь 120 тенге на грамм, делая крупные слитки выгоднее по сравнению с малыми.
В ответе на официальный запрос Tengrinews.kz представители Национального банка подтвердили, что продажи золотых слитков возобновлены, и на начало июля в наличии имеются:
Слитки весом 50 и 100 граммов — доступны уже сейчас.
Слитки весом 10 и 20 граммов — появятся в III квартале 2025 года.
5-граммовые слитки — ожидаются в IV квартале после завершения производства и распределения по филиалам.
Нацбанк подчеркнул, что стоимость мерных слитков не фиксированная и зависит от нескольких факторов:
Утренний фиксинг на золото, публикуемый Лондонской ассоциацией рынка драгметаллов (LBMA).
Официальный курс тенге к доллару США, установленный накануне дня продажи.
Кроме того, банки второго уровня покупают золото по цене, в которую уже включены расходы на производство: отливка, проверка качества и упаковка в защитный контейнер.
Согласно официальным данным, за первые шесть месяцев текущего года Национальный банк продал:
5 500 слитков
Общей массой 64,3 кг
На сумму около 3,1 млрд тенге
Эти объемы распределялись между банками второго уровня и отдельными обменными пунктами, что свидетельствует о высоком спросе на инвестиционное золото в стране.
Возвращение золотых слитков на рынок Казахстана сопровождается изменениями в структуре ценообразования. Теперь покупателям следует учитывать не только текущий курс золота, но и дополнительные издержки, связанные с упаковкой. Тем не менее, интерес к драгоценному металлу остаётся высоким, что подтверждается активными продажами в первой половине года.
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