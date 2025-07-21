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21.07.2025, 08:00

Казахстанцам придётся платить больше: Нацбанк «упаковал» золото - сколько теперь стоит слиток

Новости Казахстана 0 572

После весеннего перерыва Национальный банк Казахстана вновь открыл доступ к золотым слиткам для банков и обменных пунктов. Однако с возвращением драгоценного металла на рынок пришли и новые условия, повлиявшие на его стоимость, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

 

 

Фото: Национальный банк Республики Казахстан
Фото: Национальный банк Республики Казахстан

Почему исчезло золото в обменниках

Во второй половине весны 2025 года золотые слитки временно исчезли из обменных пунктов Казахстана. Причиной стало приостановление их продаж со стороны Национального банка. В официальных комментариях регулятор объяснял это «особенностями производственно-логистического цикла». Тогда предполагалось, что продажи будут восстановлены к концу второго квартала.

Золото вернулось, но подорожало

Сейчас золото вновь появилось в свободной продаже. Однако, как сообщил президент Ассоциации обменных пунктов Арчин Галимбаев, слитки стали дороже. Нацбанк начал включать в конечную цену не только стоимость самого металла, но и упаковки.

По словам Галимбаева:

  • Ранее обменные пункты приобретали золото по курсу Нацбанка — например, 57 024 тенге за грамм.

  • Теперь к этой сумме прибавляется стоимость упаковки, которая зависит от веса слитка.

Примеры:

  • 5-граммовый слиток: при базовой цене 285 120 тенге упаковка обойдётся в 6 000 тенге, то есть покупатель заплатит в среднем на 1 200 тенге больше за каждый грамм.

  • 100-граммовый слиток: упаковка стоит 12 000 тенге, что добавляет лишь 120 тенге на грамм, делая крупные слитки выгоднее по сравнению с малыми.

Что говорит Нацбанк

В ответе на официальный запрос Tengrinews.kz представители Национального банка подтвердили, что продажи золотых слитков возобновлены, и на начало июля в наличии имеются:

  • Слитки весом 50 и 100 граммов — доступны уже сейчас.

  • Слитки весом 10 и 20 граммов — появятся в III квартале 2025 года.

  • 5-граммовые слитки — ожидаются в IV квартале после завершения производства и распределения по филиалам.

Как формируется цена на слитки

Нацбанк подчеркнул, что стоимость мерных слитков не фиксированная и зависит от нескольких факторов:

  • Утренний фиксинг на золото, публикуемый Лондонской ассоциацией рынка драгметаллов (LBMA).

  • Официальный курс тенге к доллару США, установленный накануне дня продажи.

Кроме того, банки второго уровня покупают золото по цене, в которую уже включены расходы на производство: отливка, проверка качества и упаковка в защитный контейнер.

Объёмы продаж в 2025 году

Согласно официальным данным, за первые шесть месяцев текущего года Национальный банк продал:

  • 5 500 слитков

  • Общей массой 64,3 кг

  • На сумму около 3,1 млрд тенге

Эти объемы распределялись между банками второго уровня и отдельными обменными пунктами, что свидетельствует о высоком спросе на инвестиционное золото в стране.

Итоги

Возвращение золотых слитков на рынок Казахстана сопровождается изменениями в структуре ценообразования. Теперь покупателям следует учитывать не только текущий курс золота, но и дополнительные издержки, связанные с упаковкой. Тем не менее, интерес к драгоценному металлу остаётся высоким, что подтверждается активными продажами в первой половине года.

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