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21.07.2025, 08:35

Бил головой об стены и пол, душил и пытался отравить: казахстанка рассказала о жестоком нападении

Новости Казахстана 0 652

Жительница города Экибастуз обнародовала в соцсетях историю о жестоком нападении, в котором она винит знакомого мужчину. В публикации на своей странице в Instagram под ником Lamibrows_tigrees она рассказала, что была избита и подвергнута насильственным действиям, угрожающим её жизни. По словам женщины, нападавший должен понести ответственность за покушение на убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает Lada.kz. 

Фото: yabiladi.com
Фото: yabiladi.com

Подробности нападения: побои и попытка ввести неизвестное вещество

Пострадавшая подчеркнула, что не состояла с мужчиной ни в официальном, ни в гражданском браке. Она утверждает, что в ходе нападения он бил её головой о стены и пол, пинал по телу, душил, а также пытался насильно ввести в её организм неустановленные вещества. Также, по словам женщины, её принуждали принять какие-то препараты.

«Мне нанесли телесные повреждения, опасные для жизни и здоровья. Эти действия не оставляют сомнений в том, что имело место умышленное покушение на мою жизнь», — говорится в её сообщении.

Обвинения в адрес полиции: халатность и утрата улик

Кроме нападения, жительница Экибастуза высказала претензии к действиям правоохранительных органов. Она утверждает, что на месте преступления не были проведены необходимые следственные действия, включая допрос, осмотр и фиксацию улик.

По её мнению, тот факт, что квартира была оставлена в открытом состоянии после случившегося, может говорить о попытке уничтожения доказательств либо о нарушении служебных обязанностей сотрудниками полиции. Женщина потребовала проведения служебной и прокурорской проверки.

Реакция правоохранительных органов

Ситуацию прокомментировали в Департаменте полиции Павлодарской области. Там сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нанесении побоев. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

«Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования», — говорится в официальном заявлении полиции.

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