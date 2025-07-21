Бил головой об стены и пол, душил и пытался отравить: казахстанка рассказала о жестоком нападении

Жительница города Экибастуз обнародовала в соцсетях историю о жестоком нападении, в котором она винит знакомого мужчину. В публикации на своей странице в Instagram под ником Lamibrows_tigrees она рассказала, что была избита и подвергнута насильственным действиям, угрожающим её жизни. По словам женщины, нападавший должен понести ответственность за покушение на убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает Lada.kz.

Фото: yabiladi.com

Подробности нападения: побои и попытка ввести неизвестное вещество

Пострадавшая подчеркнула, что не состояла с мужчиной ни в официальном, ни в гражданском браке. Она утверждает, что в ходе нападения он бил её головой о стены и пол, пинал по телу, душил, а также пытался насильно ввести в её организм неустановленные вещества. Также, по словам женщины, её принуждали принять какие-то препараты.

«Мне нанесли телесные повреждения, опасные для жизни и здоровья. Эти действия не оставляют сомнений в том, что имело место умышленное покушение на мою жизнь», — говорится в её сообщении.

Обвинения в адрес полиции: халатность и утрата улик

Кроме нападения, жительница Экибастуза высказала претензии к действиям правоохранительных органов. Она утверждает, что на месте преступления не были проведены необходимые следственные действия, включая допрос, осмотр и фиксацию улик.

По её мнению, тот факт, что квартира была оставлена в открытом состоянии после случившегося, может говорить о попытке уничтожения доказательств либо о нарушении служебных обязанностей сотрудниками полиции. Женщина потребовала проведения служебной и прокурорской проверки.

Реакция правоохранительных органов

Ситуацию прокомментировали в Департаменте полиции Павлодарской области. Там сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нанесении побоев. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.