Казахстанцев предупредили: фиктивная прописка мигрантов может обернуться тюрьмой

Миграционные органы Казахстана продолжают бороться с распространенной схемой — фиктивной регистрацией иностранных граждан. В стране ужесточают меры, направленные на пресечение "резиновых квартир", где прописаны десятки и даже сотни мигрантов, фактически не проживающих по указанному адресу. За такие действия собственникам жилья грозят не только крупные штрафы, но и уголовная ответственность, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Что считается фиктивной регистрацией

Фиктивная регистрация — это оформление иностранца по адресу, по которому он не проживает. Чаще всего такая "услуга" предоставляется за деньги: владельцы квартир сознательно оформляют прописку, получая за это прибыль. Но, как подчеркивают специалисты, подобная практика является нарушением закона и может привести к серьезным последствиям.

Telegram-канал "Право знать", специализирующийся на правовой тематике, напомнил, что подобные действия подпадают под административную, а в ряде случаев — и уголовную ответственность.

Штрафы для собственников жилья

Согласно статье 493 Кодекса об административных правонарушениях РК, за фиктивную регистрацию иностранцев предусмотрены следующие санкции:

Для физических лиц — штраф в размере 10 МРП, что составляет 39 320 тенге в 2025 году.

Для должностных лиц и организаций — штраф от 15 до 50 МРП, то есть от 58 980 до 196 600 тенге.

При повторном нарушении в течение года сумма штрафа удваивается:

Физическим лицам придется заплатить до почти 80 000 тенге .

Для организаций и их представителей сумма составит от 119 000 до 394 000 тенге.

Важно: фиктивность должна быть доказана

Наказание применяется только в случае, если докажут, что иностранец действительно не проживал по месту регистрации. Если же он фактически проживает в квартире, но собственник не уведомил миграционные органы, тогда речь идет уже о другом нарушении — статье 518 КоАП, касающейся непредоставления информации.

Фиктивная регистрация, в свою очередь, — это заведомо ложное указание адреса, то есть более тяжкое деяние, связанное с сознательным нарушением закона.

Когда наступает уголовная ответственность

В ряде случаев фиктивная регистрация может привести к возбуждению уголовного дела. Это касается, например, ситуаций, когда собственник квартиры массово "прописывает" за деньги десятки или даже сотни иностранцев.

В подобных случаях действия рассматриваются как организация незаконной миграции, что уже квалифицируется по Уголовному кодексу. Таким образом, гражданин может быть привлечен не только к административной, но и к уголовной ответственности с соответствующим наказанием — вплоть до лишения свободы.

Власти усиливают контроль

Как отмечают эксперты, борьба с фиктивной регистрацией — часть комплексной стратегии по контролю за миграцией в Казахстане. Миграционные службы ужесточают проверки, а случаи массовой "прописки" рассматриваются как потенциальная угроза правопорядку и национальной безопасности.

Гражданам рекомендуется быть осторожными и не участвовать в схемах, связанных с фиктивной регистрацией, даже если они кажутся безопасными или выгодными. Закон в этом вопросе однозначен, и санкции за нарушение могут быть весьма серьезными.