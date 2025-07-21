Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накоплений

С 2026 года казахстанцы получат возможность использовать пенсионные накопления без обязательной уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН). Это решение значительно упростит вывод средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) для таких целей, как покупка жилья, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

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Отмена 10% налога при досрочном снятии

На сегодняшний день при досрочном изъятии пенсионных средств из ЕНПФ гражданам необходимо уплатить 10% ИПН. При этом налог можно заплатить либо сразу при выводе, либо отсрочить до выхода на пенсию. Однако с 1 января 2026 года, после вступления в силу нового Налогового кодекса, это требование будет отменено. Таким образом, казахстанцы смогут использовать свои пенсионные накопления в полном объеме — без налоговых удержаний.

Порог минимальной достаточности: что это и почему важно

Для того чтобы воспользоваться правом досрочного снятия средств, необходимо накопить сумму, превышающую порог минимальной достаточности (ПМД). Этот показатель рассчитывается на основе ряда социально-экономических параметров, включая:

размер минимальной государственной и трудовой пенсии,

минимальную заработную плату (МЗП),

прожиточный минимум,

годовую доходность активов ЕНПФ,

коэффициент индексации выплат,

регулярность поступлений пенсионных взносов,

возраст начала и завершения выплат.

На 2024 год значения ПМД остались на уровне предыдущего года:

для 20-летних — 3,26 млн тенге,

для 30-летних — 4,58 млн тенге,

для 40-летних — 6,1 млн тенге,

для 50-летних — 7,86 млн тенге,

для 60–62-летних — 9,89 млн тенге.

Нововведения в Налоговом кодексе: не только про ЕНПФ

18 июля 2025 года президент Казахстана подписал обновлённый Налоговый кодекс, а также сопутствующий закон, предусматривающий изменения в налоговом законодательстве. Помимо отмены ИПН на пенсионные выплаты, документ вводит следующие ключевые нововведения:

Новая базовая ставка НДС — с 2026 года она составит 16%.

Льготный НДС для медицины — для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.

Эти меры направлены на снижение налоговой нагрузки на социально значимые сферы и повышение доступности услуг и товаров первой необходимости.