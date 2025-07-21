18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
533.61
621.07
6.78
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.07.2025, 09:41

Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накоплений

Новости Казахстана 0 21 314

С 2026 года казахстанцы получат возможность использовать пенсионные накопления без обязательной уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН). Это решение значительно упростит вывод средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) для таких целей, как покупка жилья, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

 

 

© Sputnik / Абзал Калиев
© Sputnik / Абзал Калиев

Отмена 10% налога при досрочном снятии

На сегодняшний день при досрочном изъятии пенсионных средств из ЕНПФ гражданам необходимо уплатить 10% ИПН. При этом налог можно заплатить либо сразу при выводе, либо отсрочить до выхода на пенсию. Однако с 1 января 2026 года, после вступления в силу нового Налогового кодекса, это требование будет отменено. Таким образом, казахстанцы смогут использовать свои пенсионные накопления в полном объеме — без налоговых удержаний.

Порог минимальной достаточности: что это и почему важно

Для того чтобы воспользоваться правом досрочного снятия средств, необходимо накопить сумму, превышающую порог минимальной достаточности (ПМД). Этот показатель рассчитывается на основе ряда социально-экономических параметров, включая:

  • размер минимальной государственной и трудовой пенсии,

  • минимальную заработную плату (МЗП),

  • прожиточный минимум,

  • годовую доходность активов ЕНПФ,

  • коэффициент индексации выплат,

  • регулярность поступлений пенсионных взносов,

  • возраст начала и завершения выплат.

На 2024 год значения ПМД остались на уровне предыдущего года:

  • для 20-летних — 3,26 млн тенге,

  • для 30-летних — 4,58 млн тенге,

  • для 40-летних — 6,1 млн тенге,

  • для 50-летних — 7,86 млн тенге,

  • для 60–62-летних — 9,89 млн тенге.

Нововведения в Налоговом кодексе: не только про ЕНПФ

18 июля 2025 года президент Казахстана подписал обновлённый Налоговый кодекс, а также сопутствующий закон, предусматривающий изменения в налоговом законодательстве. Помимо отмены ИПН на пенсионные выплаты, документ вводит следующие ключевые нововведения:

  • Новая базовая ставка НДС — с 2026 года она составит 16%.

  • Льготный НДС для медицины — для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.

Эти меры направлены на снижение налоговой нагрузки на социально значимые сферы и повышение доступности услуг и товаров первой необходимости.

19
107
11
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Sportikus
Sportikus
А у кого есть уже задолженность по ИПН с ЕНПФ, обнулять не будут что ли? Как-то не по честному а то получается!
21.07.2025, 07:06
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…