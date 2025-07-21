Мясо вне закона: казахстанских продавцов без документов ждёт уголовная ответственность

Министерство сельского хозяйства Казахстана инициировало обсуждение вопроса о введении уголовной ответственности для продавцов мяса и скота, не имеющих соответствующих документов. Об этом заявил глава ведомства Айдарбек Сапаров на заседании правительства, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

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Предприниматели на базарах и рынках под угрозой

В первую очередь под потенциальные санкции могут попасть частные торговцы, реализующие мясную продукцию и живой скот на рынках, оптовых базах, павильонах, а также с рук — в том числе на таких популярных площадках, как «Зелёный базар» или торговля с багажника автомобиля. Если у продавцов нет ветеринарных свидетельств или сертификатов, подтверждающих происхождение товара и прохождение ветеринарного контроля, они могут оказаться в зоне риска.

Что такое ИСЖ и зачем она нужна

Сапаров напомнил, что в стране уже действует система индивидуального сопровождения животных (ИСЖ) — это электронная база, в которой регистрируются все сельскохозяйственные животные. Каждому животному присваивается уникальный номер, в систему заносится информация о прививках, осмотрах и перемещениях.

По данным Минсельхоза, система функционирует, но многие фермеры и продавцы пренебрегают её требованиями. Ведомство подчёркивает: без полноценного учета невозможно гарантировать безопасность мясной продукции, поступающей на рынки страны.

Власти усиливают контроль

Государство намерено ужесточить надзор и ввести ряд дополнительных мер:

Усиление проверок на рынках, оптовках, а также на автомобильных трассах.

Расширение полномочий акиматов , в том числе по контролю за реализацией сельхозпродукции.

Оптимизация расходов на биркование животных — теперь закупать ушные бирки должны будут фермеры за свой счёт.

Безопасность потребителей — приоритет

Минсельхоз подчёркивает, что главной целью предлагаемых мер является защита здоровья граждан и обеспечение прозрачности на рынке мясной продукции. Нововведения должны мотивировать продавцов и фермеров работать в легальном поле и соблюдать санитарные требования.

В случае одобрения инициативы, предприниматели, нарушающие правила, могут не только понести административное наказание, но и оказаться под угрозой уголовного преследования.