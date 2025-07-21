Тысячи молодых казахстанцев могут проснуться безработными — в чем причина

В 2026 году в Казахстане ожидается рост уровня безработицы среди молодежи. Такой прогноз озвучили в департаменте занятости Министерства труда и социальной защиты населения, передает LS . По их расчетам, показатель молодежной безработицы увеличится с 3,1% в текущем году до 3,4% в следующем, сообщает Lada.kz.

Фото: YouTube

По данным Бюро национальной статистики, в первом квартале 2025 года в стране насчитывалось 117,9 тыс. безработных граждан в возрасте от 15 до 28 лет. Наибольшая концентрация молодых безработных зафиксирована в Алматы (4,1%), Астане (3,8%) и Жетысуской области (3,8%).

Государственные меры: помощь и поддержка

Министерство труда и социальной защиты населения активно занимается решением проблемы. С начала 2025 года за государственной помощью в трудоустройстве обратились более 220,6 тыс. молодых казахстанцев. Из них:

28,4 тыс. человек были трудоустроены на открытые вакансии,

34 тыс. человек заняли рабочие места, созданные при господдержке в виде субсидий.

Создание рабочих мест и обучение

Серьезное внимание уделяется формированию новых рабочих мест. В рамках реализации региональных карт проектов планируется создание вакансий с постоянным мониторингом. Отслеживание занятости осуществляется через:

регистрацию трудовых договоров,

поступление пенсионных взносов,

оплату социальных отчислений.

Кроме того, проводится профессиональное обучение под конкретные запросы предприятий, в том числе с упором на практические навыки и долгосрочную занятость.

Поддержка уязвимых категорий и развитие инициатив

Государство предоставляет гранты на открытие собственного дела для молодежи из социально уязвимых категорий. Также создаются временные субсидируемые рабочие места и реализуются специализированные программы трудоустройства и адаптации:

«Содействие платформенной занятости»

«Ауыл аманаты»

«Ауыл – ел бесігі»

«Серпін»

«С дипломом – в село!» и другие.

Эти инициативы направлены на вовлечение молодежи в экономику, снижение уровня безработицы и поддержку предпринимательства.