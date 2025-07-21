С 1 августа в Казахстане вступают в силу новые тарифы и пошлины: как изменятся цены

С наступлением последнего месяца лета казахстанцев ожидают изменения в ценах и тарифах. Сразу несколько секторов экономики вступают в новый ценовой режим — от автогаза до мобильной связи. Также повлиять на внутренний рынок могут внешнеэкономические меры и ожидания по налоговой реформе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

Фото: freepik.com

Повышение цен на сжиженный автогаз

С 1 августа вступают в силу новые предельные цены на сжиженный нефтяной газ (СНГ), используемый в автотранспорте. Минэнерго опубликовало соответствующий проект на портале «Открытые НПА».

Что изменится:

Оптовая цена вырастет с 51 932 ₸ до 59 722 ₸ за тонну ;

Розничная цена увеличится на 7–10 ₸ за литр, в зависимости от региона.

Причины подорожания:

Текущая цена не покрывает фактические издержки производителей, которые варьируются от 70 000 до 80 000 ₸ за тонну ;

Предприятия несут убытки, не могут обновлять оборудование и проводить ремонт;

Снижается объем выпуска, тогда как спрос растет: с 1,8 млн тонн в 2022 году до прогнозируемых 2,6 млн тонн в 2025 году.

Ожидается дефицит до 30–40% уже в текущем году, что может усилить давление на рынок. Тем не менее, даже после повышения цены на автогаз в Казахстане останутся одними из самых низких в СНГ.

Новые пошлины США: влияние на экспорт и внутренний рынок

Со 2 августа США вводят 25%-е пошлины на часть казахстанского импорта. Речь идет не о стратегических ресурсах вроде нефти или урана, а о таких товарах, как:

фосфор;

пшеничная клейковина;

оптические линзы и др.

Мнение экспертов:

Американский рынок не является ключевым для Казахстана, поэтому общий эффект будет минимален ;

Однако дополнительные издержки могут переложить на внутреннего потребителя, что приведет к росту цен на отдельные товары.

Новый Налоговый кодекс влияет на цены уже сейчас

Хотя новый Налоговый кодекс вступит в силу только 1 января 2026 года, бизнес уже начал адаптацию. Ключевая новация — повышение ставки НДС с 12% до 16% — заставляет компании включать будущие издержки в текущие цены.

Прогноз Нацбанка:

Рост цен пока умеренный;

Окончательное влияние станет заметным к концу августа 2025 года.

Мобильная связь: новые комиссии и обновление тарифов

Сразу два оператора анонсировали изменения, которые вступят в силу с 1 августа.

Комиссия при оплате связи

Beeline Казахстан вводит 0,5%-ную комиссию за оплату услуг через приложения Simply и Janymda.

Коснутся операторы:

Kcell;

Activ;

Tele2;

Altel.

Размер комиссии будет отображаться до подтверждения платежа и может варьироваться в зависимости от сервиса. В будущем комиссия может распространиться и на другие платежи.

Обновленные тарифы от «Казахтелеком»

Изменения касаются архивных тарифов с мобильной составляющей, предоставляемых ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (Altel и Tele2). Сохраняются условия тарифов с гарантированной ценой, но другие планы будут пересмотрены.

Новые параметры тарифов:

«Практичный» – 2 098 ₸ : 20 ГБ интернета; безлимит внутри Altel/Tele2; 160 мин. на другие операторы; 500 мин. на городские номера по РК.

«Базовый» – 2 500 ₸ : 30 ГБ; 120 мин. на Kcell и Beeline; 250 мин. на городские номера.

«Керемет 2» – 2 600 ₸ : 30 ГБ; 1 000 мин. на звонки другим операторам.



Изменения вступят в силу только для новых подключений.

Приятный бонус: длинные выходные в конце августа

На фоне экономических новостей у казахстанцев будет возможность немного передохнуть. День Конституции, приходящийся на 30 августа (субботу), даст дополнительный выходной в понедельник, 1 сентября. Таким образом, в конце месяца ожидаются три выходных дня подряд.