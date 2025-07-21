Казахстан теряет экспорт — нефть больше не спасает

Падение цен на нефть продолжает оказывать серьезное влияние на внешнеэкономические показатели Казахстана. Несмотря на то, что торговый баланс страны остаётся отрицательным, аналитики фиксируют признаки стабилизации и постепенного выхода из негативной динамики, сообщает Lada.kz.

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Торговый спад замедляется, но сохраняется

С начала 2025 года объем внешней торговли Казахстана снизился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако уже к маю темпы падения начали замедляться — до 4,5%, а совокупный объем составил 53,5 млрд долларов. Это стало возможно, несмотря на падение мировых цен на нефть марки Brent более чем на 18% — до 62,78 доллара за баррель.

«Мировое снижение нефтяных цен сдерживает восстановление торговой активности Казахстана, однако среднегодовые показатели уже начинают понемногу выравниваться», — отмечает экономист Тулеген Аскаров.

Экспорт из Казахстана за январь–май сократился на 9,2% и составил менее 30 млрд долларов. Импорт при этом вырос на 2,2% и достиг почти 24 млрд долларов. Это привело к существенному падению положительного сальдо внешней торговли на 37% — до 5,98 млрд долларов.

Основные торговые потери — в рамках ЕАЭС

Наибольшее сокращение товарооборота Казахстан зафиксировал со странами Евразийского экономического союза — падение составило 5,2% и снизилось до 10,8 млрд долларов. При этом экспорт в эти страны рухнул на 13,2%, в то время как импорт остался почти на прежнем уровне. Это сформировало отрицательное сальдо в размере 3,5 млрд долларов.

Страны дальнего зарубежья: импорт растёт, экспорт падает

Снижение товарооборота с дальним зарубежьем составило 5% и достигло 39,8 млрд долларов. Причиной стали сокращения казахстанского экспорта на 10,1%, в то время как импорт, напротив, увеличился почти на 4%. Несмотря на положительное сальдо в 8,2 млрд долларов, оно также просело на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Относительная стабильность в рамках СНГ

Наименее подверженным колебаниям оказался товарооборот с государствами СНГ. Его объем сократился всего на 2,8%, составив 13,7 млрд долларов. Поставки из Казахстана снизились на 5,3%, тогда как импорт из этих стран уменьшился лишь на 0,9%. Тем не менее сальдо здесь также отрицательное — минус 2,2 млрд долларов.

Россия теряет позиции, Китай на подъеме

Главным источником дефицита в торговле Казахстана по-прежнему остается Россия. Экспорт в эту страну упал на 20%, а импорт снизился всего на 0,8%, что привело к рекордно негативному балансу — минус 3,8 млрд долларов. При этом доля России в общем товарообороте продолжает сокращаться — с 18,3% в начале года до 17,99% по итогам мая.

В то же время Китай укрепляет свои позиции. Сейчас он занимает первое место в структуре торговли Казахстана с долей в 22,2% (против 20,3% в первом квартале). Экспорт в КНР составил более 5,2 млрд долларов, импорт — 6,6 млрд, что также дало отрицательное сальдо, но в более умеренных масштабах — минус 1,4 млрд долларов.

«По доле в импорте Китай скоро обгонит Россию, если текущая динамика сохранится», — прогнозирует Аскаров.

Европейский союз — главный стратегический партнер

На международной арене ключевым экономическим партнером Казахстана остается Европейский союз, на долю которого приходится 34,6% товарооборота страны. Далее следуют СНГ (25,6%) и ЕАЭС (20,3%).

Если рассматривать торговлю по географическим регионам, то лидирует Европа с долей 36,5%, за ней следует Азия — 33,5%. Остальные регионы значительно отстают: Америки — 3,5%, Африка — 0,9%, Австралия и Океания — всего 0,04%.

Заключение: курс на диверсификацию и переориентацию

На фоне снижения нефтяных доходов Казахстан вынужден адаптировать свою внешнеторговую стратегию. Снижение зависимости от российского направления и постепенная переориентация на Китай и страны Европы могут стать частью долгосрочного плана экономической устойчивости. Однако реализация этих целей потребует гибкости, инвестиций в логистику и стратегического партнерства на новых рынках.