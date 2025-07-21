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21.07.2025, 14:50

«Найди дом подешевле — остальное нам»: как чиновники диктовали условия переселения в Казахстане

Новости Казахстана 0 461

Прокуратура Павлодарской области раскрыла коррупционную схему, реализованную через государственную программу переселения. По данным ведомства, в Успенском районе сотрудники местного «Центра трудовой мобильности» обманным путем присвоили крупную сумму, предназначенную для поддержки граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр из YouTube
Фото: кадр из YouTube

Государственная программа стала удобным прикрытием

Речь идет о программе «Сильные регионы – драйвер развития страны», в рамках которой государство частично финансирует покупку жилья для добровольных переселенцев. По условиям программы, государство покрывает до 50% стоимости приобретаемой недвижимости, но не более 4 млн тенге.

Именно эту схему, как установило следствие, и использовали мошенники в своих целях.

Обман переселенцев и подмена стоимости

Сотрудники филиала «Карьерного центра Успенского района» инструктировали участников программы искать жилье по заниженной цене – например, за 4 млн тенге. Однако в договоре купли-продажи указывалась завышенная сумма – 8 млн тенге.

Разницу в 4 миллиона тенге переселенцы по указанию обвиняемых передавали обратно чиновникам, якобы «в рамках условий программы». Таким образом, государственные деньги обналичивались и оседали в чужих карманах.

Ущерб в миллионы и реальные сроки

По данным прокуратуры, общая сумма хищений составила 144 млн тенге. Преступная схема действовала системно, охватывая значительное число участников.

Суд признал двух фигурантов дела виновными. Один из них получил 5 лет лишения свободы, второй — 3 года ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Комментарий прокуратуры

В надзорном органе подчеркнули, что досудебное расследование началось после внутренней проверки, проведенной прокуратурой района. Уголовное дело было рассмотрено Успенским районным судом.

Прокуратура заявила, что будет добиваться сурового наказания для лиц, злоупотребляющих доверием граждан и присваивающих государственные средства под прикрытием социальных программ.

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