Пошлина 5% и 1 евро за килограмм: как изменятся правила онлайн-покупок для казахстанцев

Казахстанцев, заказывающих товары из зарубежных интернет-магазинов, в скором времени могут ожидать изменения в порядке уплаты таможенных сборов. В Министерстве торговли и интеграции РК рассказали о деталях разрабатываемых новшеств в рамках Евразийского экономического союза, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: frontera-group.ru

Новый порядок для интернет-торговли

Как сообщили в Минторге, страны ЕАЭС, включая Казахстан, ведут работу над единым подходом к определению ставок таможенных пошлин на товары, приобретенные в зарубежных онлайн-магазинах.

Новая ставка будет применяться только в тех случаях, когда стоимость покупок превышает порог беспошлинного ввоза, установленный на уровне 200 евро.

Сколько придется заплатить

В случае превышения указанного лимита, будет действовать новая пошлина — 5% от стоимости товара, но не менее 1 евро за каждый килограмм.

Это положение еще должно быть утверждено Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и вступит в силу после ратификации протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Сейчас документ проходит процедуру одобрения в странах–участницах союза.

Более щадящие условия по сравнению с личным ввозом

Отдельно в Минторге подчеркнули, что предлагаемая ставка для онлайн-заказов существенно ниже той, что применяется к товарам для личного пользования, не прошедшим по лимиту. Сейчас она составляет 15% от стоимости, но не менее 2 евро за килограмм.

При этом порядок уплаты пошлины для онлайн-покупок будет аналогичен процедуре оформления личных вещей: сбор взимается в момент получения или подачи декларации на товар.