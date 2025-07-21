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21.07.2025, 16:36

Деньги «улетают» за границу: что происходит с банковскими картами казахстанцев

Новости Казахстана 0 553

По данным Finprom, с начала 2025 года резко вырос объем операций с казахстанскими банковскими картами за пределами страны. За январь–май казахстанцы потратили за рубежом почти 2 трлн тенге, что на 37,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает Lada.kz. 

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Резкий рост безналичных платежей

Большую часть от общего оборота составляют безналичные платежисвыше 1,8 трлн тенге, что на 41,9% превышает прошлогодний показатель. Доля таких операций за последние пять лет выросла с 76% до более чем 90%.

Средний чек одной безналичной транзакции составил 16,8 тыс. тенге, тогда как год назад этот показатель находился на уровне 15,4 тыс. тенге.

Наличность уходит на второй план

Выдача наличных за рубежом с использованием казахстанских карт выросла незначительно — всего на 7,4%, до 185,4 млрд тенге. При этом:

  • Снятие через банкоматы составило 178,6 млрд тенге (+7,8%);

  • Через POS-терминалы5,3 млрд тенге (-3,7%);

  • Прочие устройства1,5 млрд тенге, без изменений.

Средняя сумма одной операции снятия наличных выросла с 75,7 тыс. до 82,1 тыс. тенге.

Интернет и мобильные сервисы — лидеры безналичных расходов

Наибольшее количество безналичных операций казахстанцы совершили с использованием интернета и мобильных телефонов — на 992,4 млрд тенге, что на 47,8% больше, чем годом ранее. Эти каналы обеспечили более половины всех безналичных транзакций за пределами страны.

На втором месте — операции через POS-терминалы, общий объём которых достиг 722 млрд тенге, показав прирост в 31,2%.

Альтернативные способы остаются в тени

Объем безналичных операций через банкоматы составил 3 млрд тенге, а через другие устройства87,8 млрд тенге, что остаётся сравнительно небольшим сегментом на фоне доминирования онлайн-платежей.

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