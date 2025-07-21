Попытки обмануть контроль на трассе не спасут от штрафов казахстанских водителей: предупреждение от «КазАвтоЖол»

Казахстанские автомобилисты часто пытаются избежать штрафов за перегруз или превышение скорости, прибегая к различным уловкам на трассах. Однако такие попытки не только неэффективны, но и могут привести к серьезным последствиям. Об этом предупредили в национальной компании «КазАвтоЖол», сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.
Согласно информации компании, многие водители при приближении к автоматизированным станциям измерения (АСИ) резко тормозят, снижают скорость или меняют траекторию движения. Но такие действия не помогают избежать фиксации нарушений, а наоборот — повышают риск аварий и увеличивают вероятность получить штраф.
«Современные АСИ работают полностью автоматически и не зависят от поведения водителя. Они фиксируют массу, габариты, расстояние между осями, марку и номерной знак автомобиля. Вся информация передаётся в уполномоченные органы, где в автоматическом режиме определяется наличие нарушений», — пояснили в «КазАвтоЖол».
За нарушение допустимых весовых норм в Казахстане предусмотрены внушительные штрафы — от 40 до 1000 месячных расчетных показателей (МРП), в зависимости от степени перегруза.
Как работает система:
АСИ определяет ключевые параметры автомобиля;
при выявлении перегруза делается фотоснимок;
данные передаются в транспортную базу;
уведомление о нарушении направляется владельцу транспорта.
На сегодняшний день в стране функционируют более 50 таких станций, включая 9, недавно установленных на въездах в Астану. Введение АСИ, по мнению экспертов, способствует снижению коррупции и повышению прозрачности контроля за тяжеловесным транспортом.
К 2026 году планируется увеличить количество станций до 270 — по всей территории страны.
Минтранс Казахстана сообщает, что в стране зарегистрировано около 60 тысяч самосвалов. Из них около 40 тысяч регулярно перевозят инертные материалы с превышением допустимой массы.
Часто такие грузовики перевозят до 40 тонн при максимально допустимой нагрузке в 25 тонн. Это почти в два раза больше нормы, что существенно ускоряет износ дорожного покрытия и приводит к его разрушению.
Помимо самосвалов, на дорогах также активно используются другие тяжеловесные машины — бетономешалки, автокраны и строительная техника, которые также нередко нарушают допустимые параметры.
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