Попытки обмануть контроль на трассе не спасут от штрафов казахстанских водителей: предупреждение от «КазАвтоЖол»

Казахстанские автомобилисты часто пытаются избежать штрафов за перегруз или превышение скорости, прибегая к различным уловкам на трассах. Однако такие попытки не только неэффективны, но и могут привести к серьезным последствиям. Об этом предупредили в национальной компании «КазАвтоЖол», сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto .

Фото: pikabu.ru

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Согласно информации компании, многие водители при приближении к автоматизированным станциям измерения (АСИ) резко тормозят, снижают скорость или меняют траекторию движения. Но такие действия не помогают избежать фиксации нарушений, а наоборот — повышают риск аварий и увеличивают вероятность получить штраф.

«Современные АСИ работают полностью автоматически и не зависят от поведения водителя. Они фиксируют массу, габариты, расстояние между осями, марку и номерной знак автомобиля. Вся информация передаётся в уполномоченные органы, где в автоматическом режиме определяется наличие нарушений», — пояснили в «КазАвтоЖол».

Штрафы за перегруз: от десятков до тысяч МРП

За нарушение допустимых весовых норм в Казахстане предусмотрены внушительные штрафы — от 40 до 1000 месячных расчетных показателей (МРП), в зависимости от степени перегруза.

Как работает система:

АСИ определяет ключевые параметры автомобиля;

при выявлении перегруза делается фотоснимок;

данные передаются в транспортную базу;

уведомление о нарушении направляется владельцу транспорта.

На сегодняшний день в стране функционируют более 50 таких станций, включая 9, недавно установленных на въездах в Астану. Введение АСИ, по мнению экспертов, способствует снижению коррупции и повышению прозрачности контроля за тяжеловесным транспортом.

К 2026 году планируется увеличить количество станций до 270 — по всей территории страны.

Перегруженные самосвалы разрушают дороги

Минтранс Казахстана сообщает, что в стране зарегистрировано около 60 тысяч самосвалов. Из них около 40 тысяч регулярно перевозят инертные материалы с превышением допустимой массы.

Часто такие грузовики перевозят до 40 тонн при максимально допустимой нагрузке в 25 тонн. Это почти в два раза больше нормы, что существенно ускоряет износ дорожного покрытия и приводит к его разрушению.

Помимо самосвалов, на дорогах также активно используются другие тяжеловесные машины — бетономешалки, автокраны и строительная техника, которые также нередко нарушают допустимые параметры.