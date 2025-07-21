18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
531.96
622.45
6.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.07.2025, 17:48

Попытки обмануть контроль на трассе не спасут от штрафов казахстанских водителей: предупреждение от «КазАвтоЖол»

Новости Казахстана 0 4 089

Казахстанские автомобилисты часто пытаются избежать штрафов за перегруз или превышение скорости, прибегая к различным уловкам на трассах. Однако такие попытки не только неэффективны, но и могут привести к серьезным последствиям. Об этом предупредили в национальной компании «КазАвтоЖол», сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: pikabu.ru
Фото: pikabu.ru

Ошибочная тактика: чем опасны манёвры перед датчиками

Согласно информации компании, многие водители при приближении к автоматизированным станциям измерения (АСИ) резко тормозят, снижают скорость или меняют траекторию движения. Но такие действия не помогают избежать фиксации нарушений, а наоборот — повышают риск аварий и увеличивают вероятность получить штраф.

«Современные АСИ работают полностью автоматически и не зависят от поведения водителя. Они фиксируют массу, габариты, расстояние между осями, марку и номерной знак автомобиля. Вся информация передаётся в уполномоченные органы, где в автоматическом режиме определяется наличие нарушений», — пояснили в «КазАвтоЖол».

Штрафы за перегруз: от десятков до тысяч МРП

За нарушение допустимых весовых норм в Казахстане предусмотрены внушительные штрафы — от 40 до 1000 месячных расчетных показателей (МРП), в зависимости от степени перегруза.

Как работает система:

  • АСИ определяет ключевые параметры автомобиля;

  • при выявлении перегруза делается фотоснимок;

  • данные передаются в транспортную базу;

  • уведомление о нарушении направляется владельцу транспорта.

На сегодняшний день в стране функционируют более 50 таких станций, включая 9, недавно установленных на въездах в Астану. Введение АСИ, по мнению экспертов, способствует снижению коррупции и повышению прозрачности контроля за тяжеловесным транспортом.

К 2026 году планируется увеличить количество станций до 270 — по всей территории страны.

Перегруженные самосвалы разрушают дороги

Минтранс Казахстана сообщает, что в стране зарегистрировано около 60 тысяч самосвалов. Из них около 40 тысяч регулярно перевозят инертные материалы с превышением допустимой массы.

Часто такие грузовики перевозят до 40 тонн при максимально допустимой нагрузке в 25 тонн. Это почти в два раза больше нормы, что существенно ускоряет износ дорожного покрытия и приводит к его разрушению.

Помимо самосвалов, на дорогах также активно используются другие тяжеловесные машины — бетономешалки, автокраны и строительная техника, которые также нередко нарушают допустимые параметры.

8
4
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…