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21.07.2025, 19:02

Казахстанцев будут учить благотворительности по-американски

Новости Казахстана 0 436

В Казахстане появится школа филантропии, которая будет заниматься подготовкой профессиональных кадров для эндаумент-фондов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Новые стандарты благотворительности

Как заявила вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова, решение о создании специализированной школы принято после подписания президентом закона об эндаумент-фондах. Казахстан будет использовать передовой международный опыт, в частности, практики, успешно реализованные в США.

«Школа филантропии создаётся на базе одного из казахстанских вузов по аналогии с зарубежными аналогами, например, моделью университета Индианы. Целью станет обучение сотрудников эндаумент-фондов, инвесторов и вкладчиков, а также управляющих активами», – пояснила Кобенова.

Планы на ближайшие годы

До конца 2029 года Казахстан должен сформировать профессиональные ассоциации эндаумент-фондов и утвердить необходимые нормативные акты. Это предусмотрено концепцией развития науки и высшего образования страны.

«К концу 2029 года в вузах страны появятся пять пилотных эндаумент-фондов с общей капитализацией около 50 млрд тенге. В ближайшее время предстоит определить их конкретные цели и задачи», – добавила вице-министр.

Устойчивый финансовый поток

Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Алмабек Жанбеков подчеркнул, что институт эндаумент-фондов интегрирует благотворительность в официальную финансовую систему Казахстана.

«Создание эндаумент-фондов позволяет закрепить такую модель финансирования, при которой основной капитал сохраняется и не тратится полностью сразу. Средства фонда инвестируются в различные финансовые инструменты, а на благотворительные проекты направляются доходы от этих вложений. Таким образом, обеспечивается стабильный финансовый поток для регулярного финансирования социальных инициатив», – пояснил Жанбеков.

Прозрачность и контроль

Также стало известно, что все эндаумент-фонды будут обязаны публиковать финансовые отчеты и ежегодно проходить независимый аудит. Результаты проверок будут находиться в свободном доступе, что обеспечит прозрачность их деятельности.

Напомним, что закон об эндаумент-фондах был подписан главой государства 30 июня 2025 года.

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