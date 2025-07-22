Никаких родственников: как казахстанцы меняют свадебные правила

В условиях растущих цен и новых подходов к организации торжеств все больше казахстанцев задумываются: стоит ли устраивать пышный той на сотни гостей или ограничиться уютной церемонией за рубежом? В социальных сетях появляются советы и лайфхаки, как совместить праздник и экономию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Threads.

Фото: dzen.ru

Современный подход: свадьба за границей как способ сэкономить

Казахстанец Аблай в соцсети Threads предложил нестандартный взгляд на свадебные расходы. Он призвал молодожёнов отказаться от масштабных банкетов в тойханах и обратить внимание на свадьбы за границей — в Дубае, Турции, Вьетнаме.

По его словам, компактная церемония на берегу моря позволит:

сократить расходы на аренду зала и кейтеринг;

ограничить список гостей только самыми близкими;

совместить свадьбу и медовый месяц;

получить красивые фото и уникальные впечатления.

Традиции или прагматизм: чем руководствуются пары?

Сторонники традиционного формата настаивают, что свадьба — это семейное торжество, где важно пригласить всех родственников и знакомых. Большой той считается признаком уважения к родне и частью национальной культуры.

Однако молодёжь всё чаще выбирает более рациональный подход:

свадьба на 300 человек требует бюджета в десятки миллионов тенге;

значительная часть гостей — малознакомые люди, которых приглашают "по обязательству";

расходы на одежду, декор, ведущего и шоу-программу часто превышают разумные пределы.

Что говорит опыт: выгодно ли жениться за границей?

Судя по отзывам пар, выбравших свадьбу за границей, экономия действительно возможна. Например:

выездная церемония в Турции может обойтись в сумму от $3 до $8 тысяч, включая проживание и перелёт пары;

в Дубае цены выше, но всё равно сопоставимы с затратами на пышный банкет в Алматы или Астане;

в ряде стран свадебные агентства предлагают "под ключ" организацию церемонии с фотосессией, декором и официальной регистрацией.

Главный минус — ограниченное количество гостей, что может не устроить родственников, особенно старшего поколения.

Баланс между новизной и уважением к традициям

В итоге каждая пара сама решает, какой формат ближе их мировоззрению и бюджету. Кто-то предпочитает отпраздновать в кругу 300 гостей с домбристами и бешбармаком, а кто-то выбирает морской пейзаж, камерность и путешествие.

Важно помнить: главное не количество гостей, а то, чтобы этот день был действительно счастливым и запомнился молодожёнам на всю жизнь.