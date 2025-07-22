18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
533.61
621.07
6.78
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.07.2025, 20:27

Никаких родственников: как казахстанцы меняют свадебные правила

Новости Казахстана 0 440

В условиях растущих цен и новых подходов к организации торжеств все больше казахстанцев задумываются: стоит ли устраивать пышный той на сотни гостей или ограничиться уютной церемонией за рубежом? В социальных сетях появляются советы и лайфхаки, как совместить праздник и экономию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Threads.

Фото: dzen.ru
Фото: dzen.ru

Современный подход: свадьба за границей как способ сэкономить

Казахстанец Аблай в соцсети Threads предложил нестандартный взгляд на свадебные расходы. Он призвал молодожёнов отказаться от масштабных банкетов в тойханах и обратить внимание на свадьбы за границей — в Дубае, Турции, Вьетнаме.

По его словам, компактная церемония на берегу моря позволит:

  • сократить расходы на аренду зала и кейтеринг;

  • ограничить список гостей только самыми близкими;

  • совместить свадьбу и медовый месяц;

  • получить красивые фото и уникальные впечатления.

Традиции или прагматизм: чем руководствуются пары?

Сторонники традиционного формата настаивают, что свадьба — это семейное торжество, где важно пригласить всех родственников и знакомых. Большой той считается признаком уважения к родне и частью национальной культуры.

Однако молодёжь всё чаще выбирает более рациональный подход:

  • свадьба на 300 человек требует бюджета в десятки миллионов тенге;

  • значительная часть гостей — малознакомые люди, которых приглашают "по обязательству";

  • расходы на одежду, декор, ведущего и шоу-программу часто превышают разумные пределы.

Что говорит опыт: выгодно ли жениться за границей?

Судя по отзывам пар, выбравших свадьбу за границей, экономия действительно возможна. Например:

  • выездная церемония в Турции может обойтись в сумму от $3 до $8 тысяч, включая проживание и перелёт пары;

  • в Дубае цены выше, но всё равно сопоставимы с затратами на пышный банкет в Алматы или Астане;

  • в ряде стран свадебные агентства предлагают "под ключ" организацию церемонии с фотосессией, декором и официальной регистрацией.

Главный минус — ограниченное количество гостей, что может не устроить родственников, особенно старшего поколения.

Баланс между новизной и уважением к традициям

В итоге каждая пара сама решает, какой формат ближе их мировоззрению и бюджету. Кто-то предпочитает отпраздновать в кругу 300 гостей с домбристами и бешбармаком, а кто-то выбирает морской пейзаж, камерность и путешествие.

Важно помнить: главное не количество гостей, а то, чтобы этот день был действительно счастливым и запомнился молодожёнам на всю жизнь.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…