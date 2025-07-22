Казахстанцев предупредили об опасных звонках с приглашением на скрининг

Министерство здравоохранения Казахстана выпустило официальное предупреждение для граждан в связи с ростом случаев телефонного мошенничества. Под видом медицинских учреждений злоумышленники звонят людям и просят подтвердить участие в скрининге, используя опасную уловку, сообщает Lada.kz.

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Ложные приглашения на обследование

По информации Минздрава, мошенники представляются сотрудниками медорганизаций и сообщают, что человек якобы записан на бесплатное скрининговое обследование. Затем они просят подтвердить запись, продиктовав код из SMS.

Однако в реальности такие коды предназначены для входа в электронные сервисы, подтверждения транзакций или других действий, требующих строгой идентификации. Получив доступ к таким кодам, преступники могут получить доступ к личным данным или банковским счетам жертвы.

Заявление Минздрава: медучреждения не просят коды

В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что государственные медицинские учреждения никогда не просят граждан сообщать SMS-коды. Все записи на скрининги проводятся через официальные каналы, и никакие действия по подтверждению через код не требуются.

Как защитить себя от мошенников: памятка безопасности

В условиях, когда количество случаев мошенничества растет, а схемы становятся всё изощреннее, гражданам рекомендуют соблюдать элементарные правила цифровой безопасности:

Никогда не сообщайте посторонним свои персональные данные — включая номер телефона, ИИН, номер банковской карты или одноразовые коды из SMS;

Не переходите по подозрительным ссылкам , присланным через мессенджеры или социальные сети;

Включите двухфакторную аутентификацию на всех ваших аккаунтах — это усложнит мошенникам доступ;

Не открывайте файлы или вложения от незнакомых отправителей;

Не устанавливайте программы из непроверенных источников или неофициальных магазинов приложений;

Сообщайте о подозрительных звонках или попытках обмана в правоохранительные органы или в Службу поддержки eGov.

Главное — не передавать коды

Минздрав призывает всех казахстанцев быть бдительными: если вам звонят с предложением пройти скрининг и просят продиктовать код из SMS — это наверняка мошенники. Единственный верный шаг — положить трубку и ни в коем случае не называть никакие коды.