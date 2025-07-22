Казахстанцев предупредили об опасных звонках с приглашением на скрининг

Министерство здравоохранения Казахстана выпустило официальное предупреждение для граждан в связи с ростом случаев телефонного мошенничества. Под видом медицинских учреждений злоумышленники звонят людям и просят подтвердить участие в скрининге, используя опасную уловку, сообщает Lada.kz.
По информации Минздрава, мошенники представляются сотрудниками медорганизаций и сообщают, что человек якобы записан на бесплатное скрининговое обследование. Затем они просят подтвердить запись, продиктовав код из SMS.
Однако в реальности такие коды предназначены для входа в электронные сервисы, подтверждения транзакций или других действий, требующих строгой идентификации. Получив доступ к таким кодам, преступники могут получить доступ к личным данным или банковским счетам жертвы.
В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что государственные медицинские учреждения никогда не просят граждан сообщать SMS-коды. Все записи на скрининги проводятся через официальные каналы, и никакие действия по подтверждению через код не требуются.
В условиях, когда количество случаев мошенничества растет, а схемы становятся всё изощреннее, гражданам рекомендуют соблюдать элементарные правила цифровой безопасности:
Никогда не сообщайте посторонним свои персональные данные — включая номер телефона, ИИН, номер банковской карты или одноразовые коды из SMS;
Не переходите по подозрительным ссылкам, присланным через мессенджеры или социальные сети;
Включите двухфакторную аутентификацию на всех ваших аккаунтах — это усложнит мошенникам доступ;
Не открывайте файлы или вложения от незнакомых отправителей;
Не устанавливайте программы из непроверенных источников или неофициальных магазинов приложений;
Сообщайте о подозрительных звонках или попытках обмана в правоохранительные органы или в Службу поддержки eGov.
Минздрав призывает всех казахстанцев быть бдительными: если вам звонят с предложением пройти скрининг и просят продиктовать код из SMS — это наверняка мошенники. Единственный верный шаг — положить трубку и ни в коем случае не называть никакие коды.
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